Testspiel im Sportpark Höhenberg

Köln. Der 1. FC Köln wird die nächste Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga mit einem Testspiel überbrücken. Der Gegner im Sportpark Höhenberg heißt am 10. Oktober Viktoria Köln.

Von Tobias Carspecken, 05.09.2019

Der 1. FC Köln überbrückt auch die nächste Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga mit einem Testspiel. Am Donnerstag, 10. Oktober (18 Uhr), tritt die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer im Sportpark Höhenberg zu einem Testspiel bei Drittligist FC Viktoria Köln an.

Nachdem eine bereits für die abgelaufene Saisonvorbereitung geplante Partie zwischen beiden Clubs geplatzt war, ist die Vorfreude im Rechtsrheinischen nun besonders groß: „Wir freuen uns sehr, dass dieses Spiel zustande kommt“, sagt Viktorias Sportlicher Leiter Marcus Steegmann. „Der 1. FC Köln ist der alles überstrahlende Club der Stadt. Deshalb ist es eine Ehre für uns, gegen den FC anzutreten.“