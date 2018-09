Wiesbaden. Der zweite Anzug passt noch nicht wirklich. Nach einer bis zur 65. Minute dürftigen Leistung rettete sich der 1. FC Köln am Mittwochabend im Länderspielpausen-Testkick beim Drittligisten SV Wehen-Wiesbaden zu einem schmeichelhaften 1:1 (0:1).

Von Martin Sauerborn, 06.09.2018

Viele positive Aspekte wird Trainer Markus Anfang nicht mit in das trainingsfreie Wochenende genommen haben. Anfang schickte den Zweitliga-Tabellenführer mit allen Spielern aufs Feld, die zuletzt kaum oder gar nicht zum Einsatz gekommen waren. Aus der Startelf vom 5:3 beim FC St. Pauli standen zu Beginn nur Innenverteidiger Lasse Sobiech und Linksverteidiger Jannes Horn vor 1373 Zuschauern in Wiesbaden auf dem Platz. Die „zweite Reihe“ nutzte ihre Chance aufzuzeigen aber nicht.

Der Drittligist ging nach einem Ballverlust von Marco Höger durch René Gude verdient in Führung (29.) und hätte durchaus höher führen können. So traf Daniel-Kofi Kyereh nur die Latte des von Thomas Kessler gehüteten Kölner Tores (59.). Der FC enttäuschte weitgehend und spielte sich bis zur 68. Minute keine Torchance heraus. Erst nach der Einwechslung von Serhou Guirassy für Matthias Lehmann, einigen Umstellungen von Anfang und zahlreichen Wechseln bei Wehen kamen die Gäste besser ins Spiel.

Guirassy mit einem Freistoß an den Querbalken (68.) und der emsige Jhon Cordoba (69.) näherten sich einem Treffer an. Cordoba war es dann auch, der einen schönen Pass des für Matthias Bader eingewechselten Rechtsverteidigers Benno Schmitz annahm und sehenswert per Drehschuss aus elf Metern zum 1:1 traf (83.).

1. FC Köln: Kessler; Bader (63. Schmitz), Sobiech, Sörensen, J. Horn; Lehmann (57. Guirassy), Zoller, Höger, Koziello, Hauptmann; Cordoba.