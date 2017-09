Erster Punktgewinn der Saison

Hannover. Der 1. FC Köln hat im sechsten Spiel der aktuellen Bundesliga-Saison den ersten Punkt geholt. Bei Hannover 96 kam der FC zu einem torlosen Unentschieden.

Von Joachim Schmidt, 24.09.2017

Die sieglose Startserie wurde zwar noch nicht durchbrochen, doch blieb der 1. FC Köln erstmals in dieser Bundesliga-Spielzeit ohne Gegentreffer und kam durch das 0:0 bei Hannover 96 zu seinem ersten Punktgewinn. Mehr wäre vor allem im zweiten Spielabschnitt möglich gewesen, als man sich gute Einschussmöglichkeiten erspielte. Doch zum zweiten Saisontreffer reichte es noch nicht.

Anders als gegen Frankfurt begann der FC mit einer Dreier- respektive Fünferkette. Im Mittelfeldzentrum kam Salih Özcan zu seinem Saisondebüt, weshalb Marco Höger auf die Bank musste. Da Marcel Risse und Simon Zoller leicht angeschlagen und angesichts der Doppelbelastung mit dem Europapokalspiel am Donnerstag gegen Belgrad fehlten, übernahm Lukas Klünter als Rechtsverteidiger auch die Außenstürmerposition.

Dabei sah er sich zeitweise zwei Gegenspielern gegenüber und vermochte so kaum Akzente von rechts zu setzen. Am anderen Flügel hatte es Leonardo Bittencourt allerdings ähnlich schwer. Zumal er und seine Kollegen sich auf die Defensive konzentrierten.

So wurde bei Ballbesitzer der Hannoveraner mit einer Fünferkette in der Abwehr und einer Dreierformation davor verteidigt. Ganz vorne liefen Yuya Osako und Jhon Cordoba die ballführenden Defensivspieler der Gastgeber an. Diese Taktik ging in der ersten Halbzeit auf.

Auch deshalb, weil der Bundesligarückkehrer in drei Situationen kein Glück bei Torschüssen besaß. In der sechsten Minute war es Ihlas Bebou, der nach einer Flanke von Matthias Ostrzolek zum Kopfball kam, aber weit vorbei zielte. In der zwölften Minute kam Niclas Füllkrug aus sechs Metern zum Abschluss, schoss aber nach einer Bebou-Flanke knapp vorbei.

Der Führung noch näher kam Innenverteidiger Salif Sané. Nach einem von Frederik Sörensen verschuldeten Freistoß am linken Kölner Strafraumeck zirkelte Pirmin Schwegler den Ball vors Tor (31.), wo Sörensen den Zweikampf gegen Sané verlor. Zum Glück für den FC fingerte Timo Horn den Ball noch an die Latte.

Den einzigen Kölner Torschuss gab Jhon Cordoba ab (27.), wobei er von einem schweren Fehler Salif Sanés profitierte. Der ging in einen Zweikampf mit dem Kölner Stürmer, verlor den Ball an ihn. Doch aus spitzem Winkel traf Cordoba von links nur das Außennetz des 96-Tores.

Ansonsten taten sich die Kölner äußerst schwer in der Offensive. Man merkte die Anspannung, unter der die Spieler stehen. Viele Ungenauigkeiten verhinderten bessere Aktionen gegen das Tor von Philipp Tschauner. So besaß der Schlussmann der Hausherren eine ruhige erste Halbzeit.

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit besaß er allerdings zwei Mal Glück. Denn sowohl Lukas Klünter (56.) nach feinem Zuspiel von Salih Özcan als auch Leonardo Bittencourt nach einem kräftigen Antritt (59.) verfehlten sein Tor rechts nur um einen halben Meter. Zudem fand Yuya Osako keinen Abnehmer, als er nach einem Eckball den Ball vom zweiten Pfosten zurück in den Strafraum beförderte.

Die große Chance zum Führungstreffer bot sich dem Japaner in der 63. Minute. Doch nach einem Zuspiel von Bittencourt scheiterte er an der Fünfmeterlinie am sich ihm entgegen werfenden Torwart Philipp Tschauner. Eine Glanztat des Hannoveraners.

Auf der anderen Seite boten sich den Hausherren vor allem bei Standards gute Möglichkeiten. So musste Timo Horn einen 28-Meter-Freistoß von Salif Sané übers Tor fausten (73.), und nach einem Freistoß drei Minuten später blockte der gerade eingewechselte Serou Guirassy einen Schuss aus kurzer Distanz ab.