Rückschlag für die Geißböcke

Köln. Der 1. FC Köln ist bei seiner Aufholjagd ins Stolpern geraten. Gegen Angstgegner FC Augsburg kam das Schlusslicht nach zuletzt drei Siegen in Folge trotz Führung und zahlreicher Chancen nicht über ein 1:1 hinaus.

Von Joachim Schmidt, 27.01.2018

Der FC Augsburg bleibt ein Angstgegner des 1. FC Köln. Auch im neunten Anlauf in Folge reichte es nicht zu einem Sieg. Nach dem hatte es lange ausgesehen aufgrund der 1:0-Führung durch Milos Jojic. Doch dann glich Caiuby in der 77.Minute aus. Ernüchterung machte sich am Ende breit, denn die Gastgeber hatten alles versucht.

Unverändert gegenüber der Startelf beim 2:0 In Hamburg war die Anfangsformation gegen die Augsburger. Doch sie blieb nur etwa 20 Minuten so bestehen. Dann war die Partie für Marco Höger beendet.

Bei einem Kopfballduell mit Ja-Cheol Koo zog sich der Kölner eine Gehirnerschütterung zu. Von Mannschaftsarzt Peter Schäferhoff und einem Physiotherapeut gestützt wankte er in die Kabine. Augsburgs Linksaußen konnte dagegen weiterspielen, trug allerdings einen Verband aufgrund seiner blutenden Kopfwunde.

Bis zu diesem Zeitpunkte hatten die knapp 50.000 im Stadion eine anrennende Heim-Mannschaft und einen auf Konter eingestellten Gast erlebt. Der kam auch in der 18. Minute zu einer guten Möglichkeit. Doch nach dem Distanzschuss von Daniel Baier strich der Ball knapp vorbei.

Glück und Können zeigte Augsburgs Schlussmann Marwin Hitz in der 26. Minute. Als die ersten FC-Fans bereits die Führung bejubeln wollten, klärte er noch mit seiner linken Ferse und lenkte den Ball nach einem Schuss von Simon Terodde am Tor vorbei.

Pech besaß nach 31 Minuten Christian Clemens. Einen gefühlten Fünf-Sekunden-Sprint über das halbe Spielfeld schloss er nach einem Terodde-Zuspiel mit einem beherzten Schuss ab. Doch der Ball ging knapp über das Ziel.

So war es wieder eine Standardsituation, die für die Kölner Führung sorgte. Zunächst war Milos Jojic gut 20 Meter vor dem Tor in halblinker Position von Rani Khedira gefoult worden. Den Freistoß dreht er dann fein über die Vier-Mann-Mauer ins linke Eck. Marwin Hitz kam zwar noch mit der rechten Hand an den Ball, vermochte ihn aber nicht mehr abzuwehren. Es war seine vierte Torbeteiligung bei den ersten fünf Kölner Treffern der Rückrunde.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit war es wieder Augsburgs Schlussmann, der im Mittelpunkt einer kuriosen Szene stand. Nach einer Clemens-Flanke fälschte Khedira den Ball zum eingewechselten Kevin Danso ab. Der schoss unglücklich aufs eigene Tor, doch Hitz lenkte den Ball reaktionsschnell über die Latte.

Danach verstärkten die Gäste ihren Druck auf das Kölner Tor. Geradezu vogelwild ging es in den Minuten 66 und 67 zu. Zunächst klärte Jorge Meré gegen Michael Gregoritsch, dann bekamen nochmals Gregoritsch, der eingewechselte Marcel Heller und Alfred Finnbogsaon den Ball nicht im FC-Tor unter. Dominique Heintz und Jonas Hector klärten jeweils in letzter Konsequenz.

Wenig später folgten zwei Wechsel bei den Hausherren. Zunächst ging der verletzte Christian Clemens, für den Lukas Klünter kam. Dann wurde der schwache Yuya Osako gegen Sehrou Guirassy ausgetauscht.

Der Druck der Gäste war in der 77. Minute vom Erfolg gekrönt. Nach einer Ecke traf Caiuby per Kopf ins lange Eck. Allerdings stützte er sich dabei auf Frederik Sörensen auf. Nur so erreichte er den Ball, während der Kölner keine Chance besaß, zur Abwehr nach oben zu kommen. Der Treffer war irregulär. Vor allem Timo Horn reklamierte, fand aber bei Christian Dingert kein Gehör. Unverständlich war auch, dass der Videoschiedsrichter sich nicht einschaltete.

Auch in der 88. Minute lag der Schiedsrichter daneben, als er ein Foul von Marcel Heller an Milos Jojic an der Strafraumgrenze nicht ahndete. In der Nachspielzeit besaß Guirassy dann noch die große Chance zur neuerlichen Führung, traf aus 14 Metern aber nur das linke Außennetz.

Köln: T. Horn; Sörensen, Meré, Heintz, Hector; Höger (23. Lehmann), Özcan; Clemens (68. Klünter), Jojic; Terodde, Osako (70. Guirassy). – Augsburg: Hitz; Opare; Gouweleeuw (46. Danso), Hinteregger, Max; Khedira (74. Cordova), Baier; Koo (46. Heller), Gregoritsch, Caiuby; Finnbogason. – SR: Dingert (Lebecksmühle). – Tore: 1:0 Jojic (40.), 1:1 Caiuby (77.). – Zuschauer: 49.900. – Gelbe Karten: Klünter, Özcan, Lehmann – Baier, Khedira, Cordova.