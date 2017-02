Auswärtsspiel in Leipzig

KÖLN. Der Däne Frederik Sörensen fehlt dem 1. FC Köln am Samstag in Leipzig nach der fünften Gelben Karte. Nach ein paar Problemen kommt die Pause womöglich zum richtigen Zeitpunkt.

Von Martin Sauerborn, 23.02.2017

Wenn die Noten, die das Fachmagazin „kicker“ Spieltag für Spieltag an die Bundesliga-Profis verteilt, tatsächlich als Maßstab gelten, dann steckt Frederik Sörensen in einer Formkrise. Eine „4“ beim 0:2 im Pokal beim Hamburger SV, eine „4,5“ beim 1:2 in Freiburg und eine „5“ vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Schalke. Der Däne weist in den jüngsten drei Pflichtspielen eine absteigende Tendenz auf unterdurchschnittlichen Niveau vor. Unterdurchschnittlich, weil sein Notendurchschnitt im bisherigen Saisonverlauf bei 3,48 liegt.

Möglich, dass mit Blick auf die Delle in seinen Leistungen die Pause für den 24-jährigen Defensivspieler des 1. FC Köln am kommenden Samstag gerade recht kommt. Nachdem sich Sörensen gegen Schalke seine fünfte Gelbe Karte abgeholt hat, ist er nämlich für die Partie bei RB Leipzig (15.30 Uhr) gesperrt und wird nach 21 Bundesliga- und zwei Pokalpartien in Folge erstmals nicht in der Startelf der Kölner stehen.

„Vielleicht war die ganze Situation für ihn etwas schwierig. Die Situation, dass er wieder auf die rechte Außenbahn musste, nachdem er vorher richtig gut in der Dreierkette unterwegs war“, versucht FC-Coach Peter Stöger einen Erklärungsansatz und nimmt einen Teil der Verantwortung auf sich: Unsere Jungs sind schon flexibel, was die Anpassungen angeht. Wenn dann einer mal nicht so gut aussieht, liegt es möglicherweise an den Umstellungen des Trainers.“

Eine These, die zutreffen könnte, denn es ist gerade einmal drei Wochen her, da hat Frederik Sörensen die wohl beste Leistung in seinen bislang 43 Bundesligaspielen im Geißbock-Trikot gezeigt. Beim 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg gab es vom „kicker“ völlig zurecht eine „1,5“ und die Auszeichnung zum „Spieler des Spiels“.

Auf die Frage, ob man als Innenverteidiger noch besser spielen könne als Sörensen an diesem Tag, antwortete Peter Stöger nach dem Wolfsburg-Spiel lächelnd: „Der Freddy vielleicht.“ Sörensen hatte die Latte selbst hoch gelegt. Nach der Verpflichtung von Neven Subotic und Stögers Umstellungen war die Fallhöhe für den im Sommer 2015 von Juventus Turin verpflichtete Kopenhagener entsprechend höher.

Eine Schwächephase, die Sörensen auch in der vergangenen Spielzeit durchlebte. Nach elf Startelfeinsätzen vom Saisonauftakt weg saß er mit Ausnahme des Heimspiels gegen Dortmund zwischen dem 7. November 2015 und dem 1. März 2016 elf Mal nur draußen. „Unsere Verteidiger sind im Allgemeinen gut unterwegs. Wenn einer mal draußen sitzt, dann kann es passieren, dass er auch mal für ein paar Wochen draußen ist, obwohl er nichts dafür kann. Das liegt dann daran, dass die Konkurrenz so gut ist. Wir sehen Freddy jedenfalls immer richtig gut, seit er hier in Köln ist“, erklärt es Peter Stöger.

Eine Situation, die zuletzt Dominic Maroh erlebte. Gegen Schalke musste der Slowene auf der Bank Platz nehmen. Setzt der FC-Trainer am Samstag beim Tabellenzweiten Leipzig wieder auf eine Dreierkette, dürfte Maroh mit der Option in die Startelf zurückzukehren, es so gut zu machen, dass er auch die Woche danach im Heimspiel gegen Bayern München wieder aufläuft.