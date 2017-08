Wegen Europapokal

Köln. Wegen ihrer ersten Teilnahme am Europapokal seit 25 Jahren kommen die Geißböcke in der Bundesliga hauptsächlich an Sonntagen zum Einsatz - teilweise sogar schon um 13.30 Uhr.

Von Martin Sauerborn, 30.08.2017

Immer wieder sonntags: Die erste Teilnahme im Europapokal bringt es mit sich. Der 1. FC Köln muss an den Bundesliga-Spieltagen sieben bis 14 gleich viermal sonntags ran. Das geht aus der Terminierung der Deutschen Fußballliga von Mittwoch hervor.

Immerhin steigt das rheinische Derby bei Bayer 04 Leverkusen an einem Samstag zur besten Zeit um 15.30 Uhr. Am siebten Spieltag treten die Geißböcke im Anschluss an das Europa League-Heimspiel gegen Roter Stern Belgrad (28. September, 19 Uhr) erneut im heimischen Rheinenergiestadion an. Am 1. Oktober, dem Großkampftag des Kölner Sports mit dem Köln-Marathon (10 bis 16 Uhr), empfängt der FC um 18 Uhr Vizemeister RB Leipzig.

Nach der zweiten Länderspiel-Pause der Saison reisen die Kölner am 13. Oktober freitags zum VfB Stuttgart (20.30 Uhr). Anschließend feiern die Kölner Premiere, wenn am Sonntag, 22. Oktober, gegen Werder Bremen erstmals um 13.30 Uhr eine Bundesliga-Partie im Rheinenergiestadion angepfiffen wird. Auch die Heimspiele gegen 1899 Hoffenheim (5. November, 15.30 Uhr) und Hertha BSC (27. November, 18 Uhr) trägt der FC sonntags aus.

Das Derby in Leverkusen steigt dann am 28. Oktober in der BayArena ausgetragen. Beim FSV Mainz 05 tritt das Team von Peter Stöger am 18. November ebenfalls an einem Samstag an (15.30 Uhr). Zum Bundesliga-Topspiel kommt es am Samstag, 2. Dezember, 18.30 Uhr auf Schalke. (sam)