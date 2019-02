Köln. Die Kölner Modeste, Schaub und Höger waren beim abgesagten Spiel gegen Aue nicht einsatzfähig. Auch Czichos ist beim Nachholspiel im Erzgebirge wieder dabei. Das könnte ein Vorteil für die Domstädter sein.

Von Joachim Schmidt, 27.02.2019

Beim FC Erzgebirge Aue war man nicht glücklich, als am 3. Februar die Begegnung gegen den 1. FC Köln abgesagt wurde, auch wenn das niemand offen sagen mochte. In der Nacht hatte damals heftiger Schneefall eingesetzt, bei der Platzbesichtigung am Vormittag waren sich alle einig, dass an dem Sonntag zur Mittagszeit nicht gespielt werden könne. Vor allem die Zuwege und die Zuschauerplätze waren nicht zu räumen.

Der Platz wäre aufgrund der Rasenheizung bespielbar gewesen. Für die Gastgeber hätte sich das als Vorteil erwiesen. Denn auf dem matschigen Untergrund hätten es die FC-Techniker ungleich schwerer gehabt als die kampfstarken Gastgeber.

Nun wird das Duell an diesem Mittwoch (19.30 Uhr/Sky) angepfiffen. Der Schnee hat sich längst in die höchsten Regionen des Erzgebirges zurückgezogen, doch der Rasen des neu gebauten Erzgebirgsstadions präsentiert sich in einem jämmerlichen Zustand. Bereits am letzten Sonntag, als die Duisburger zu Gast waren, glich die Spielfläche mehr einem braunen Acker denn einem gepflegten, grünen Rasenteppich. Das dürfte den Gastgebern weiterhin in die Karten spielen.

Drei Kölner Ausfälle

Andererseits haben sich die personellen Ausgangslagen bei beiden Mannschaften verändert. Davon wiederum könnten vor allem die Kölner profitieren. Bei den Gastgebern fällt mit Dominik Wydra der Abwehrchef gelbgesperrt aus. Beim FC sind dagegen bis auf Niklas Hauptmann (Meniskus-Operation), Lasse Sobiech (rekonvaleszent) und Matthias Lehmann (erkrankt) alle wichtigen Spieler an Bord.

Das war vor gut drei Wochen nicht der Fall, als gleich acht Profis ausfielen. So stehen jetzt unter anderem Marco Höger, Louis Schaub, Vincent Koziello und Salih Özcan wieder zur Verfügung. Und mit Anthony Modeste gehört nun ein Spieler zum FC-Kader, der damals noch keine Spielberechtigung besaß, inzwischen aber bewiesen hat, dass er mit seinen Toren ein Spiel entscheiden kann.

„Der FC hat die beste Mannschaft der Liga, betrachtet man die Einzelqualitäten“, stimmte Aues Trainer Daniel Meyer in den Chor derjenigen mit ein, die den Kölner Kader als erstligatauglich einordnen. Dazu komme „die Erfahrung aus vielen Erstligaspielen“, so Meyer: „Aber wir wollen mutig sein und nicht nur verteidigen. Wir nehmen auch das Wissen mit in dieses Spiel, dass wir uns gegen spielende Mannschaften leichter tun. Wir haben das Vertrauen in die Jungs.“

Welchen Spielern sein Kollege Markus Anfang sein Vertrauen für die Anfangsformation gibt, behielt er einmal mehr für sich. Anfang kündigte lediglich an, dass er angesichts der Englischen Woche Wechsel gegenüber der Anfangsformation vom Samstag vornehmen werde. So kehrt der zuvor gelbgesperrte Rafael Czichos in die Abwehr zurück.

Im Defensivbereich könnte Marco Höger wieder die Zentrale übernehmen, Jorge Meré nach überstandenen Rückenproblemen rechts spielen. Den mit einer Kopfwunde ausgewechselten Vincent Koziello würde dann im Mittelfeld voraussichtlich Jonas Hector vertreten. Und in der Offensive könnten Marcel Risse und Florian Kainz zurückkehren.