Nach Niederlage in Leverkusen

Kölns Simon Zoller blickt nach der 1:2 verlorenen Partie in Leverkusen zu Boden.

LEVERKUSEN. Auch nach dem rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (1:2) wartet der 1. FC Köln auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Der Verzweiflung nah waren die Spieler, entsprechend leer ihre Blicke.

Von Joachim Schmidt, 30.10.2017

Das Resultat war am Ende knapp, der Spielausgang indes verdient. Denn die Leverkusener besaßen bei ihrem 2:1-Derbysieg über den 1. FC Köln die Mannschaft mit den deutlich stärkeren Offensivqualitäten. So gut die Gäste mit ihrer Führung im Rücken vor der Pause die Angriffsversuche der Hausherren einschränkten, so stark nahmen ihre Abwehrprobleme unter dem steigenden Druck der Werkself zu. Entlastung fand kaum noch statt, die Gegentreffer waren eine logische Folge.

Zunächst aber knüpfte der FC dort an, wo er beim 3:1-Pokalsieg in Berlin aufgehört hatte. Defensiv standen die Kölner gut, nach vorne setzten sie Nadelstiche. Beim 1:0 (23.) überrumpelte Frederik Sörensen den Gegner mit einem mächtig langen Einwurf, den Sehrou Guirassy annahm, sich um Jonathan Tah drehte und gegen Bernd Lenos Laufrichtung einschoss.

„Mein erstes Bundesligator hat mir gut getan, ich habe mich sehr gefreut. Aber jetzt, nach Spielschluss, überwiegt der Frust bei uns. Wir haben nach der Pause leider zu sehr nachgelassen“, sagte der Franzose, der seine ansteigende Form krönte und dennoch nichts zu feiern hatte.

Der schnelle Ausgleich nach der Halbzeit (54.) spielte den Leverkusenern in die Karten. Sie drängten die Kölner noch tiefer in die Defensive. „Hinten wurden wir reingepresst, hatten viel zu tun, und die Wege nach vorne wurden immer länger“, fasste Leonardo Bittencourt, der selbst nicht für Entlastung sorgen konnte, zusammen.

Einher mit Leverkusens Offensivstärke gingen individuelle Fehler der Kölner. Beim 1:1 von Leon Bailey hob Lukas Klünter das Abseits auf, beim 2:1 von Sven Bender (73.) war Matthias Lehmann nur in der Zuschauerrolle. Dass es kein 3:1 (84.) durch Kevin Volland gab, lag an Günter Perl. Der Video-Assistent hatte ein Handspiel von Bailey erkannt, das allerdings erst nach fast drei Minuten kommuniziert. Das Tor wurde annulliert.

"Irgendwann müssen wir gewinnen"

So wurde es in den Schlussminuten nochmals spannend. Die Leverkusener wollten den Vorsprung nur noch verwalten, doch die Kölner griffen nur noch verzweifelt und unkoordiniert an, sodass es nicht zum 2:2 reichte.

Der Verzweiflung nah waren die Spieler, entsprechend leer ihre Blicke. „Das geht schon an die Psyche“, stellte Trainer Peter Stöger treffen fest. Einerseits gebe es Hoffnung, weil nicht viel fehle, um zu punkten. „Aber das Bittere ist, dass immer etwas fehlt. Woche für Woche sind sie nah dran, schaffen es aber letztlich nicht. Am Ende fehlt irgendwann dann relativ viel. Und wenn das Zweifeln beginnt, wird es schwierig.“ Um dagegen anzugehen, erklärte Kapitän Matthias Lehmann: „Wir lassen uns nicht beirren. Der Verein ist gut aufgestellt, es herrscht Ruhe. Wir ziehen an einem Strang, wissen die Fans hinter uns. Wir gehen den Weg weiter, gnadenlos. Und irgendwann werden wir auch belohnt.“

Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Zwei Punkte nach zehn Spieltagen hatten zuvor erst vier andere Bundesligisten. Von ihnen schaffte nur der HSV in der Vorsaison die Rettung. „So gesehen könnten wir es auch schaffen“, sagte Stöger, „aber der HSV war erprobt im Abstiegskampf. Das meine ich nicht negativ. Aber es ist schon ein Unterschied, ob man sich da auskennt oder nicht. Für uns ist es schon eine schwierigere Situation."

Nach dem Europa-League-Intermezzo am Donnerstag gegen Borissow folgt am nächsten Sonntag das Heimspiel gegen Hoffenheim. „Das wird ein sehr entscheidendes Spiel, weil wir irgendwann gewinnen müssen. Sonst wird der Abstand viel zu groß, wir würden eine unmögliche Serie benötigen“, sprach Dominique Heintz die Problematik deutlich an.