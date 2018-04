Am Boden: Torschütze Jonas Hector leidet. Entwarnung gab es bei Torhüter Timo Horn, der sich in der Partie gegen Mainz nicht wie befürchtet schwer verletzte. „Timo hat nur eine Prellung am Unterarm. Es ist nichts kaputt“, berichtete FC-Trainer Stefan Ruthenbeck.

KÖLN. Nach dem 1:1 gegen Mainz haben die Kölner kaum noch Hoffnung auf den Ligaverbleib. Sportchef Armin Veh vermisst Risikobereitschaft im Offensivspiel.

Von Joachim Schmidt, 09.04.2018

Das 1:1 gegen Mitkonkurrent Mainz 05 fühlte sich für Spieler, Fans und Offizielle des 1. FC Köln wie eine Niederlage und gleichzeitig wie die vergeigte Klassenarbeit an, die die Versetzung praktisch verhindert. Auf die Frage, ob dieses Ergebnis gleichbedeutend mit dem Abstieg sei, meinte selbst der sonst so optimistisch daherkommende Kölner Trainer Stefan Ruthenbeck: „Das ist heute keine gute Frage. Man ist ja ein bisschen enttäuscht. Aber morgen glaube ich wieder an die Chance des Klassenerhalts.“ Das nennt man wohl Pflichtoptimismus.

Warum reichte es nicht zum Sieg?

Der Spielauftakt, sieht man von der Mainzer Großchance (5.) durch Levin Öztunali ab, die Timo Horn bravourös vereitelte, hätte nicht verheißungsvoller für den FC sein können. Jonas Hector sorgte in der siebten Minute mit einem feinen Kopfballaufsetzer für die frühe Führung. Doch zur Spielberuhigung trug es nicht bei. Die Gastgeber setzten nicht nach, hofften wohl auf Konter, die die Mainzer aber nicht zuließen. Andererseits agierte das FC-Mittelfeld defensivschwach, bot große Lücken und wirkte zweikampfschwach.

Sportchef Armin Veh kritisierte zu Recht, dass man hätte mehr investieren müssen, um mit 2:0 in Führung zu gehen. Die Möglichkeit dazu vergab Simon Terodde (48.) kläglich, praktisch im Gegenzug köpfte der 1,66 Meter kleine Pablo De Blasis das 1:1. Danach wurde es vogelwild. Dominique Heintz schoss bei einem Rettungsversuch an den eigenen Pfosten (72.), Danny Latza traf die Latte des FC-Tores (86.). Auf der anderen Seite boten sich den Kölnern beste Möglichkeiten bis zur siebten Minute der Nachspielzeit.

Was lief falsch beim FC?

Die Mannschaft wirkte trotz der frühen Führung nicht selbstbewusst. Hinten blieb sie anfällig, vorne fehlten Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptungswille. „Irgendwann bekommt man es nicht mehr gebacken. Dann fehlt die Lockerheit. Das ist psychologisch bedingt. Wenn man monatelang hinterherrennt, kann man irgendwann nicht mehr. Selbst das 1:0 wirkt nicht befreiend auf die Spieler, weil die nur noch überlegen: Wie verteidigen wir das jetzt?“, gewährte Veh einen Einblick in das Seelenleben der Akteure. Daneben hätte Ruthenbeck den gehemmt wirkenden Terodde ebenso zur Halbzeit gegen Claudio Pizarro auswechseln wie er für mehr Stabilität im Mittelfeld hätte sorgen müssen. Zudem vermisste nicht zuletzt Veh mehr Risikobereitschaft im Offensivspiel.

War das der Abstieg?

„Es fühlt sich so an“, gab Innenverteidiger Dominique Heintz zu, der sich als einziger Spieler in die Journalisten-Fragerunde traute.

Auch Veh mochte nicht um den heißen Brei herum reden: „Wir geben nicht auf, keine Frage. Allerdings ist die Chance relativ gering, dass wir den Klassenerhalt noch schaffen. Das muss man schon so realistisch betrachten.“ Fünf Spiele – in Berlin, gegen Schalke, in Freiburg, gegen München und in Wolfsburg – stehen noch aus. Sie alle müssten schon gewonnen werden. Eintracht Frankfurt hat solch ein Kunststück einmal geschafft. Aber es hat Seltenheitswert.

Wie reagierten die Fans?

Als sich die Schockstarre, die sich über das Müngersdorfer Stadion gelegt hatte, nach quälend lang erscheinenden Minuten etwas hob und die Spieler Richtung Südkurve schlichen, gab es eine ganze Reihe von Pfiffen, die allergrößte Mehrheit der auf den Rängen ausharrenden Fans aber applaudierte ihnen. Es war ein Zeichen dafür, dass sich der FC-Anhang mit dem seit der Katastrophen-Hinrunde abgezeichneten Abstieg im Innersten abgefunden hat.

Wie geht es weiter?

„Das kann ich nicht sagen, weil die Optionen bei einigen Spielern liegen“, meinte Veh. Damit sprach er die Thematik der für den Abstiegsfall festgeschriebenen Ablösesummen an, zu denen sie den FC verlassen können. Da sich die Situation nun stark in Richtung Abstieg verändert hat, werde er mit diesen Spielern Gespräche führen, „damit ich eine Richtung weiß, ohne endgültig zu wissen, wohin es geht“.

Spieler wie die im Winter verpflichteten Terodde und Vincent Koziello stimmten explizit einer Zweitligasaison zu. Andere könnten oder werden sich damit arrangieren. Die vom Sportchef angesprochene Spieler-Gruppe, zu der unter anderem Timo Horn, Jonas Hector und Leonardo Bittencourt gehören, besitzt Vertragsklauseln, wonach sie zu festgesetzten Summen den FC im Abstiegsfall verlassen können. Das bedeutet, dass der FC womöglich einen Aderlass erlebt, gleichzeitig aber Transfereinnahmen zwischen 30 und 40 Millionen Euro realisieren kann. Allein deshalb schon meinte Armin Veh: „Es wird noch spannend.“