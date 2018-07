Spielplan der Saison 2018/2019

Der Neue am Geißbockheim: FC-Trainer Markus Anfang während seiner ersten Einheit.

Köln. Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten beiden Zweitliga-Spieltage der Saison 2018/19 zeitgenau terminiert. Das erste Pflichtspiel des 1. FC Köln findet am 4. August gegen den VfL Bochum statt.

Von Martin Sauerborn, 04.07.2018

Der 1. FC Köln beginnt seine Mission Wiederaufstieg an einem Samstag. Die Deutsche Fußball Liga hat die ersten beiden Zweitliga-Spieltage der Saison 2018/19 zeitgenau terminiert. Das erste Pflichtspiel des Absteigers steigt demnach am 4. August zur ungewohnten Zeit um 13 Uhr beim VfL Bochum. Die Partie im Ruhrstadion findet ohne Parallelspiele statt und ist damit nach der Eröffnungspartie zwischen Hamburger SV und Holstein Kiel am Freitagabend das zweite Zweitliga-Spiel der Saison 2018/19.

Im ersten Montagsspiel der Spielzeit stehen sich mit Dynamo Dresden und dem MSV Duisburg am 6. August zwei weitere Ex-Bundesligisten gegenüber. Das zweite Duell am Montag bestreitet dann schon der 1. FC Köln. Am 13. August empfängt das Team von Trainer Markus Anfang Union Berlin im Rheinenergiestadion.