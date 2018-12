Herbstmeisterschaft in der 2. Bundesliga

Köln. Der 1. FC Köln kämpft im Fernduell mit dem Hamburger SV noch um die Herbstmeisterschaft. Markus Anfang war bereits letztes Jahr mit Kiel Herbstmeister, der Aufsteig wurde am Saisonende aber dennoch verpasst.

Von Martin Sauerborn, 14.12.2018

Markus Anfang hat keine guten Erfahrungen mit dem Titel gemacht, den alle gerne haben, obwohl er keine Bedeutung hat. „Ich bin vergangene Saison mit Kiel Herbstmeister geworden, aber es hat mir nichts gebracht. Wir sind am Ende der Saison nicht aufgestiegen“, berichtet der Trainer des 1. FC Köln. Nun steht ein Jahr später in der 2. Fußball-Bundesliga erneut die Entscheidung über die Halbzeitmeisterschaft an. Und Anfang ist wieder beteiligt. Im Fernduell mit dem Hamburger SV streitet der FC um Platz eins nach der Hinrunde. Während der Mitabsteiger bereits am Freitagabend beim MSV Duisburg ran durfte (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet), spielen die Kölner erst am Montag (20.30 Uhr/Sky) im heimischen Rheinenergiestadion gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg.

Die Herbstmeisterschaft ist für Markus Anfang allenfalls eine schöne Randerscheinung, eine Markierung auf dem Weg zum eigentlichen Ziel: „Ich muss nicht Herbstmeister werden, wenn wir am Ende der Saison aufsteigen.“ Um wieder Erstligist zu werden, braucht es in erster Linie Punkte und drei davon würde ein Heimsieg am Montag gegen den Aufsteiger aus dem Osten einbringen. Es wäre der fünfte Erfolg der Kölner in Folge.

Natürlich warnt Markus Anfang auch vor den Magdeburgern, die nach dem Trainerwechsel von Jens Härtel auf Michael Oenning zuletzt mit einem 1:1 gegen Union Berlin aufhorchen ließen, aber als Drittletzter des Klassements weiter auf den zweiten Saisonsieg warten: „Der FCM ist eine Mannschaft, die immer in der Lage ist zu punkten und versuchen wird, uns mit aggressivem Auftreten die Lust und den Spaß am Fußball zu nehmen.“ Gegen Dresden (8:1), Darmstadt (3:0), Fürth (4:0) und Regensburg (3:1) haben Anfangs Warnungen ja geholfen, ebenso wie seine Umstellung auf ein System mit zwei Stürmern und defensiver Dreierkette. „Es gibt Spiele, nach denen die Analyse unabhängig von Ausgang zu dem Ergebnis kommt, dass wir sagen: So wollen wir nicht weiterspielen“, berichtete der Coach. Seit dieser Erkenntnis sind die Kölner im Angriff wieder eine Torfabrik geworden, haben gleichzeitig aber auch hinten den Laden dicht gemacht. „Wir verteidigen konzentrierter und haben die individuellen Fehler minimiert“, erklärte Torwart Timo Horn, dass sich seine Vorderleute im veränderten System wohler und stärker fühlen.

Erfreulich ist auch, dass neben dem Langzeitverletzten Christian Clemens am Freitag Kapitän Jonas Hector ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist. „Er wird jetzt durchgecheckt und dann müssen wir schauen, wie er die Trainingseinheit am Samstag verkraftet. Wir müssen nichts erzwingen. Es muss gewährleistet sein, dass Jonas nachhaltig fit wird“, stellte Anfang ein Fragezeichen hinter den Einsatz des Nationalspielers am Montag. Zumal der Trainer einen Hinweis auf die mit vier Mal Gelb vorbelasteten Spieler gab. Zu diesen von einer Sperre bedrohten Akteuren zählt neben Jannes Horn, Raffael Czichos und Marco Höger auch Hector. Gut möglich also, dass er sein Comeback erst am kommenden Freitag im ersten Rückrundenheimspiel gegen den VfL Bochum geben wird.

Während Lasse Sobiech, Louis Schaub und Vincent Koziello gegen Magdeburg auf keinen Fall dabei sein werden, ist die Situation beim Marcel Risse noch nicht endgültig geklärt. Nachdem Risse zwei Tage lang wegen Rückenproblemen behandelt wurde, hofft Markus Anfang, dass er am Samstag wieder mittrainieren kann.