3:1 gegen Jahn Regensburg

Regensburg. Der 1. FC Köln hat das Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg mit 3:1 gewonnen. Die Hausherren bekamen zwei Tore aberkannt. Erstmals in dieser Spielzeit gelang den Geißböcken ein vierter Sieg in Folge.

Von Joachim Schmidt, 07.12.2018

Nach einer guten ersten Halbzeit bedurfte es viel Kampf, um den 3:1-Erfolg bei Jahn Regensburg zu sichern. Zudem wurden den Gastgebern zwei Treffer wegen Handspiels und Abseits nicht anerkannt. Damit riss deren Serie von zehn Spielen ohne Niederlage.

Bitter war dagegen das Ausscheiden von Vincent Koziello. Bei einem Pressschlag an der Mittellinie verletzte er sich offenbar schwerwiegend am rechten Knie. Auf Mannschaftsarzt Dr. Peter Schäferhoff und Physio-Chef Klaus Maierstein gestützt wurde er in die Kabine gebracht.

Mit einem Bilderbuch-Treffer waren die Gäste in die Partie gestartet. Bereits in der elften Minute erzielte Simon Terodde die Führung nach einem Konter.

20. Saisontreffer für Terodde

Nach einem Abschlag von Timo Horn verlängerte der Torschütze den Ball per Kopf zu Jhon Cordoba. Mit Hochgeschwindigkeitsfußball ging es dann über die linke Seite weiter. Nur jeweils einen Kontakt benötigten Jhon Cordoba und Dominick Drexler, um den Torjäger wieder anzuspielen. Der schob den Ball dann aus spitzem Winkel vom Fünfmetereck am Torwart vorbei ein.

Für den 30-Jährigen war es der 20. Saisontreffer, für Dominick Drexler die achte Torvorlage. Bereits in der 14. Spielminute bot sich Simon Terodde die nächste Chance, doch er verpasste die Hereingabe durch Marcel Risse knapp.

Eklatanter war sein Fehlversuch in Minute 28. Da war es wieder ein blitzschneller Konter, den Vincent Koziello einleitete. Seinen Pass nach Jhon Cordoba auf und flankte scharf von rechts in den Strafraum, wo der Torjäger und Dominick Drexler in Stellung gelaufen waren. Doch aus sieben Metern zentral vor dem Tor schoss Simon Terodde links am Tor vorbei.

Koziello als Staubsauger

Besser, obwohl schwieriger, machte es Vorlagengeber Dominick Drexler vier Minuten vor dem Pausenpfiff. Ebenso aus spitzem Winkel wie beim ersten Kölner Tor traf er von der rechten Seite. Die Vorarbeit leistete Innenverteidiger Rafael Czichos mit einem ganz langen Diagonalball. Es war die verdiente 2:0-Pausenführung für den FC, der die klarere Spielanlage und die besseren Chancen besaß.

Vom Spielsystem her hatte Markus Anfang nach dem kurzfristigen Ausfall der Stammkräfte Marco Höger und Louis Schaub eine Umstellung vorgenommen. Statt mit einem 3-1-4-2-System ließ er mit einem 4-1-3-2 angreifen. Vor der Viererkette sorgte Vincent Koziello als Sechser für die Staubsauerarbeit, und davor agierte Salih Özcan zielstrebig zwischen den gelernten Offensivkräfte Marcel Risse und Dominick Drexler.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drückten zunächst die Hausherren, während sich den Gästen eine Doppelchance (50.) durch Jhon Cordoba (trat über den Ball) und Simon Terodde (zielte vorbei) bot.

Regensburg bekommt zwei Tore aberkannt

Dann überschlugen sich die Ereignisse in der 55. Minute. Zunächst wurde das Anrennen der Regensburger durch das Tor zum 1:2 durch den verdeckten Schuss von Sargis Adamyan belohnt. Vom Anstoß weg aber stürmten die Kölner vor und erzielten 44 Sekunden später das 3:1 durch Dominick Drexler. Zuvor hatte Jhon Cordoba die Unterkante der Latte getroffen.

Nachdem die Regensburger in den voraufgegangenen sieben Spielen jeweils einen Rückstand weggesteckt und nicht verloren hatten, gaben sie auch diesmal nie auf. In der 76. Minute glaubten sie das 2:3 durch ihren Torjäger Marco Grüttner erzielt zu haben. Doch zuvor hatte Hamadi Al Ghaddioui den Ball mit dem Unterarm gespielt. So blieb es bei der Zwei-Torre-Führung der Kölner.

Auch in der 87. Minute, als die Regensburger erneut jubelten. Doch diesmal entschied Schiedsrichter Christof Günsch aus Marburg auf Abseitsstellung.

Noch größer wurde der Ärger der heimischen Fans, als Marcel Correia wenig später die Rote Karte sah. Doch er hatte den eingewechselten Serhou Guirassy als letzter Mann vor der Strafraumgrenze umgerissen und so an einem klaren Torschuss gehindert.

Regensburg: Pentke; Saller (88. Vrenezi), Correia, A.Sörensen, Nandzik (82. Stolze); Geipl, Fein (63. Lais); George, Adamyan; Grüttner, Al Ghaddioui. – Köln: T.Horn; Schmitz, Meré, Czichos, J.Horn; Koziello (72. Lehmann); Risse Özcan, Drexler; Cordoba (88. Guirassy), Terodde (78. F.Sörensen). – SR: Günsch (Marburg). – Tore: 0:1 Terodde (11.), 0:2 Drexler (41.), 1:5 Adamyan (55.), 1:3 Drexler (55.). – Zuschauer: 15.210. – Gelbe Karten: Saller – J.Horn, Czichos, T.Horn. – Rote Karte: Correia (89.) wegen Notbremse.