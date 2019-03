2:1-Erfolg

Ingolstadt. Der 1. FC Köln hat das Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt 04 mit 2:1 gewonnen. Wie ein Spitzenreiter traten die Kölner allerdings nicht auf.

Von Joachim Schmidt, 03.03.2019

Ergebnistechnisch perfekt hat der 1. FC Köln seine Englische Woche abgeschlossen. Nach den Siegen gegen Sandhausen (3:1) und in Aue (1:0) gewann man mit 2:1 (1:0) auch in Ingolstadt. Damit sammelte der Tabellenführer die maximale Zahl von neun Punkten und stabilisierte seine Führungsposition.

Wie ein Spitzenreiter traten die Kölner allerdings nicht auf. Zwar ließen sie gegen eher harmlose und ihrem Tabellenstand als Vorletzte entsprechend niveauarme Gastgeber nicht viel zu. Aber in der Offensive glich man sich doch sehr dem uninspirierten Auftritt des Gegners an.

Mit einer glücklich anmutenden 1:0-Führung waren die Kölner in die Halbzeitpause gegangen. Einen Strafstoß (40.) hatte Anthony Modeste zu seinem vierten Saisontreffer genutzt. Jhon Cordoba war von Jonatan Kotzke an der Strafraumgrenze am Arm gezogen, so aus dem Tritt und zu Fall gebracht worden. Zuvor hatte sich der FC-Stürmer geschickt an ihm vorbei gespielt hatte.

Anthony Modeste durfte erstmals seit seiner Rückkehr von Beginn an spielen. Deshalb saß mit Simon Terodde der aktuell mit 23 Treffern erfolgreichste Zweitligastürmer auf der Bank. Andererseits rechtfertigte Jhon Cordoba seine Nominierung. Nicht nur holte er den Elfmeter heraus, er zwang auch Ingolstadts Schlussmann bereits in der fünften Minute zu einer Glanztat, als er seinen Schuss um den Pfosten lenkte.

Viele harte Zweikämpfe

Ansonsten hatten er und sein Gegenüber Timo Horn im ersten Durchgang relativ wenig zu tun. Jeweils drei Chancen hüben wie drüben waren die Ausbeute der Angriffsversuche. Eine recht magere Quote.

In erster Linie bestand die Partie aus harten Zweikämpfen zwischen beiden Strafräumen. Über 20 Foulspiele pfiff der Unparteiische. Zudem verteilte Florian Heft jeweils zwei Gelbe Karten. Von Spielfluss war deshalb vor allem in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit nichts zu sehen.

Ähnlich zerfahren und umkämpft begann auch der zweite Durchgang. Die Partie blieb unansehnlich, und das Spiel bewegte sich auf einem Niveau, als würde der Vorletzte aus Ingolstadt gegen einen Nachbarn aus dem Tabellenkeller spielen.

Nicht verwunderlich, dass erneut eine Standardsituation den zweiten FC-Treffer (59.) einleitete. Johannes Geis zirkelte einen Eckball von rechts zum linken Pfosten. Da löste sich Dominick Drexler geschickt von Christian Träsch und schoss den Ball volley in den linken Torwinkel. Es war sein sechster Saisontreffer – neben zwölf Torvorlagen.

Zunehmend hektischer und unkonzentrierter

Das sollte bereits die Vorentscheidung sein. Denn die abstiegsgefährdeten Ingolstädter agierten zunehmend hektischer und unkonzentrierter. So gelang es Jonatan Kotzke, unbedrängt aus fünf Meter Entfernung über das Tor zu schießen.

Allerdings vergaben auch die Gäste noch eine Großchance. Nach einem feinen Querpass von Dominick Drexler (81.) ließ sich Anthony Modeste von einem Gegner etwas aus dem Konzept bringen und verpasste bei seinem Schuss das Tor denkbar knapp.

Spannend machte es in der Nachspielzeit noch einmal Ingolstadts Björn Paulsen. Aus dem Hintergrund heraus traf er per Flachschuss zum Anschlusstreffer. Wenig später reklamierten die Gastgeber einen Strafstoß, nachdem der beim FC eingewechselte Lasse Sobiech über einen Ingolstädter fiel.

Ingolstadt: Tschauner; Paulsen, Kotzke, Mavraj, Paulo Otavio; Krauße; Cohen (76. Kutschke), Träsch; Pledl (82. Sahin), Kittel (66. Gaus); Lezcano. – Köln: T.Horn; Meré, Geis, Czichos; Höger; Clemens, Hector; Drexler (84. Schaub), Kainz; Modeste (89. Terodde), Cordoba (77. Sobiech). – SR: Heft (Neunkichen). – Tore: 0:1 Modeste (40.), 0:2 Drexler (59.), 1:2 Paulsen (90.+1). – Zuschauer: 11.042. – Gelbe Karten: Kotzke, Mavraj, Kittel – Meré, Höger, Schaub, Kainz.