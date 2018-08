Erfolgreich in die Saison gestartet

Gelungener Auftakt: Kölns Spieler bejubeln die Führung in Bochum.

BOCHUM. Einen perfekten Start hat der 1. FC Köln in die Zweite Liga hingelegt. Noch vor Ende der Partie und dem 2:0 (1:0)-Erfolg stimmten die rund 5000 FC-Fans das Veedel-Lied an. Letztmals war den Kölnern vor fast zehn Jahren ein Erfolg in Bochum gelungen.

Von Joachim Schmidt, 04.08.2018

Der Sieg gelang sogar bei Unterzahl, denn in den letzten mehr als 20 Minuten mussten die Gäste mit zehn Mann spielen. Jorge Meré hatte nach hartem Foulspiel die Rote Karte gesehen.

„Es war trotz der Hitze ein sehr intensives Spiel, in das wir schlecht reingekommen sind. Ehrlich gesagt war die Halbzeitführung nicht verdient. Nach der Pause hatten wir bessere Aktionen und haben uns dafür belohnt. Fußballerisch können wir aber noch zulegen“, meinte Markus Anfang.

Aufregende erste 45 Minuten plus Nachspielzeit erlebten die 26.600 Zuschauer im ausverkauften Ruhrstadion. Zahlreiche hochkarätige Chancen besaßen vor allem die Hausherren, blieben aber ohne Treffer ins Kölner Tor, stattdessen ins eigene.

Vor allem Robbie Kruse erwies sich als Unglücksrabe. Allein vier Mal kam der australische WM-Spieler aus aussichtsreichen Positionen zum Schuss. Doch er scheiterte an Timo Horn (17.), der den Ball reflexartig an die Latte lenkte und per Fußabwehr (23.) klärte, verdribbelte sich (32.) und bekam den Schuss (40.) zur Ecke abgewehrt.

Großes Glück also für die Kölner. Die waren zunächst von Trainer Markus Anfang wild nach vorne gepeitscht worden. Doch zwingende Möglichkeiten ergaben sich aus den Feldvorteilen der ersten 15 Minuten nicht.

Danach übernahmen die Bochumer mehr und mehr die Initiative, verlor der FC den Zugriff und die Übersicht bei der Defensivarbeit.

Umso glücklicher dann die Führung (44.). Eine Flanke des fleißigen Christian Clemens erreichte nicht Dominick Drexler, sondern Bochums jungen Innenverteidiger Maxim Leitsch. Von dessen Kopf flog der Ball über Torwart Manuel Riemann ins Tor.

Nach der Pause ging es turbulent weiter

Mit viel Aufregung und Ärger der heimischen Fans endete dann der erste Durchgang. Denn Danilo Soares wurde im Strafraum von Jorge Meré am Fuß getroffen, stürzte, erhielt aber von Schiedsrichter Felix Zwayer nicht den fälligen Strafstoß. Und da es in der 2. Liga keinen Videobeweis gibt, blieb es trotz wütender Proteste seitens des VfL bei der Fortführung des Spiels. Daran konnte der Außenverteidiger aufgrund der Fußverletzung nicht mehr teilnehmen, musste gegen Timo Perthel ersetzt werden.

„Wenn ein Schiedsrichter, der zur WM wollte und ein sehr gutes Stellungsspiel hatte, soll er erklären, wie er zu der Wahrnehmung kam, keinen Strafstoß zu geben“, ätzte VfL-Trainer Robin Dutt nach der Partie in Richtung Felix Zwayer.

Nach der Pause ging es nicht minder turbulent weiter. So kam der FC in der 54. und 55. Minute zu drei Chancen nach Kontern, die Bochumer dazwischen ebenfalls zu einem Hochkaräter.

Der Treffer zum 2:0 (59.) gelang dann aber keinem FC-Stürmer, sondern Innenverteidiger Rafael Czichos. Ein von Louis Schaub getretener Freistoß wurde abgewehrt, Christian Clemens kam mit zuvor gewechseltem Schuh zum Schuss, den Jonas Hector per Kopf verlängerte und Czichos kurz vor dem Tor annahm und verwertete.

Rote Karte für Kölner

Damit wurde den zuvor so guten Hausherren der Stecker gezogen. Immer weniger lief nun bei ihnen zusammen. Beim FC nahm Markus den fehlerhaften Salih Özcan nach einer Stunde aus der Partie. Jonas Hector übernahm die zentrale Rolle, und Jannes Horn kam für den Nationalverteidiger auf die linke Seite. Das sollte die notwendige Stabilität bringen, um den Erfolg zu sichern.

Doch dann beging der bereits verwarnte Jorge Meré überflüssig an der Seitenlinie ein hartes Foul und flog vom Platz (71.). Ihn ersetzte Lasse Sobiech, für den Serhou Guirassy Platz machte. Der räumte mit fairen Mitteln immer wieder in und am eigenen Strafraum auf. Bei großer Hitze von über 40 Grad auf dem Platz gingen den Bochumern auch die Kräfte aus, um nochmals zu verkürzen und es spannend zu machen.

Bochum: Riemann; Gyamerah, Hoogland, Leitsch, Danilo (46. Perthel); Losilla, Tesche; Hinterseer, Kruse, Sam (81. Wurtz); Pantovic (64. Ganvoula). – Köln: T.Horn; Risse, Meré, Czichos, Hector; Özcan (60. J.Horn); Clemens, Schaub (70. Hauptmann), Drexler, Guirassy (73. Sobiech); Cordoba. – SR: Zwayer (Berlin). – Tore: 0:1 Leitsch (44., Eigentor), 0:2 Czichos (59.). – Zuschauer: 26.600. – Rote Karte: Meré (71., Foulspiel). - Gelbe Karten: Danilo, Hoogland, Leitsch - Meré.