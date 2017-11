Europa League-Spiel

Köln. Mit einer großartigen kämpferischen Leistung hat der 1. FC Köln seine Chance auf das Erreichen der K.o.-Runde der Europa League gewahrt. Der 1. FC Köln gewann mit 1:0 gegen den FC Arsenal.

Von JOACHIM SCHMIDT, 23.11.2017

Durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Arsenal und dem gleichzeitigen 0:0 zwischen Borissow und Belgrad übernahmen die Kölner den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe H. Damit kommt es am 7. Dezember in Belgrad zu einem echten Endspiel zwischen den punktgleichen Mannschaften.

Im Vorfeld war viel darüber spekuliert worden, mit welcher Formation Arsene Wenger zwischen zwei wichtigen Premier-League-Spielen und dem sicheren Einzug in die K.o.-Phase der Europa League in Köln antreten würde. Es war die klassische B-Formation: Keiner der Stammspieler vom 2:0 am letzten Wochenende gegen Tottenham war mit nach Köln gekommen. So führte Per Mertesacker als Kapitän die zweite Garde auf den Rasen von Müngersdorf.

Auf dem traten die Gastgeber mit überraschenden taktischen Varianten auf. So bildeten Jhon Cordoba und Sehrou Guirassy auf den Außen sowie Yuya Osako in der Spitze einen Dreier-Sturm. In der Abwehr kam auch eine Dreierkette zum Einsatz. 35 Minuten lang hielten Frederik Sörensen, Dominic Maroh und Jorge Meré den Laden hinten dicht. Dann gab es den nächsten Nackenschlag für die FC-Truppe: Dominic Maroh schied schwer verletzt aus.

Bei einer Abwehraktion an der Grundlinie im Duell mit Mittelstürmer Olivier Giroud verletzte sich der Kölner. Noch am Boden liegend signalisierte er zur Bank, dass etwas gerissen war. Der Abwehrchef hatte sich offenbar einen Faserriss am rechten hinteren Oberschenkel zugezogen. Damit würde er ebenso wie der linke Innenverteidiger Dominique Heintz wochenlang ausfallen.

Da am Sonntag gegen Hertha BSC zudem Frederik Sörensen nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist, bleiben nur noch Jorge Meré und der zunächst als Linksverteidiger eingesetzte Jannes Horn als Innenverteidiger.

Gegen die Nord-Londoner hatten die Kölner in der ersten Halbzeit vor allem Schwerstarbeit in der Defensive verrichten müssen. Obwohl die Arsenal-Elf kaum so zusammengespielt hatte, sorgte sie für viel Druck gegen das FC-Tor. Einem Treffer am nächsten kam Francis Coquelin, als er in der 30. Minute den linken Pfosten traf.

1. FC Köln gegen FC Arsenal Foto: dpa Die Kölner Spieler applaudieren vor der Partie für den verstorbenen ehemaligen FC-Spieler Hans Schäfer.

Foto: dpa Kölns Frederik Sörensen (r) und Arsenals Olivier Giroud kämpfen um den Ball.

Foto: dpa Kölns Sehrou Guirassy (r) und Arsenals Per Mertesacker kämpfen um den Ball.

Foto: dpa Arsenals Olivier Giroud (r) reagiert während der Partie. Im Hintergrund Kölns Milos Jojic.

Foto: dpa ölns Sehrou Guirassy (l-r), Pawel Olkowski, Milos Jojic und Lukas Klünter jubeln nach der Partie.

Foto: dpa Kölns Torwart Timo Horn (M) und Sehrou Guirassy (r) umarmen sich nach der Partie.

Foto: dpa Kölns Sehrou Guirassy (M) und Arsenals Francis Coquelin kämpfen um den Ball.

Foto: dpa Arsenals Olivier Giroud (l-r), Rob Holding und Per Mertesacker erwarten während der Partie einen Eckball.

Dagegen wurden die Kölner Konter, die sich immer wieder ergaben, zu schlecht gespielt. Vor allem Yuya Osako hinterließ einen ganz schwachen Eindruck im Sturmzentrum, traf immer wieder falsche Entscheidungen. Den einzigen Schuss Richtung Arsenal-Tor, das David Ospina hütete, gab Jhon Cordoba in der sechsten Minute ab. Ospina lenkte den Schuss zur Ecke.

Nach der Halbzeitpause setzte sich das überlegen geführte Spiel der Gäste fort. Daneben aber wurde das des FC immer einfallsloser und ängstlicher, was mit Pfiffen und anderen Missfallensbekundungen quittiert wurde.

Die bis dahin beste Möglichkeit des FC vergab Sehrou Guirassy nach 60 Minuten mit einem schwachen Schuss. Wesentlich besser machte er es zwei Minuten später, als er einen Elfmeter mitten ins Tor verwandelte, während David Ospina ins linke Eck sprang. Zuvor war Guirassy im Laufduell von Matthieu Debuchy am Knie getroffen worden und im Strafraum zu Boden gegangen.

Danach verlegten sich die Hausherren vor einem versöhnten Publikum auf die Verteidigung der Führung. Alle bemühten sich um die Verteidigung, bis zur Selbstaufgabe. So prallten Timo Horn und Jannes Horn in der 76. Minute mit ausgestreckten Beinen zusammen, mussten lange behandelt werden, bevor beide zunächst humpelnd weiterspielten. Vor allem auch deshalb, weil das Auswechselkontingent erschöpft war.

Köln: T.Horn; Sörensen, Maroh (38. Rausch), Meré; Klünter, Jojic, Özcan, J.Horn; Cordoba (56. Olkowski), Osako (73. Lehmann), Guirassy. – Arsenal: Ospina; Debuchy (84. Nketiah), Mertesacker, Holding; Chambers (67. Nelson), Coquelin, Elneny, Maitland-Niles; Welbeck, Wilshere; Giroud. – SR: Bezborodov (Russland). – Tor: 1:0 Guirassy (62., Foulelfmeter). – Zuschauer: 45.300. – Gelbe Karte: Klünter – Debuchy.