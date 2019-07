Fußball-Bundesliga

Reutlingen. Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat sein Trainingslager in Donaueschingen erfolgreich abgeschlossen: Ein Testspiel gegen Oberligist Reutlingen wurde deutlich gewonnen. Die gute Leistung des FC beschränkte sich jedoch auf die erste Spielhälfte.

Von Joachim Schmidt, 14.07.2019

Zum Abschluss seines Trainingslagers in Donaueschingen hat der 1. FC Köln ein Testspiel beim Oberligisten SSV Reutlingen mit 5:1 (4:0) gewonnen. Vor 3809 Zuschauern zeigte der Bundesligist vor der Pause eine gute Leistung. Die im zweiten Durchgang eingewechselten Spieler konnten daran allerdings nicht anknüpfen.

Das lag am Ende allerdings auch daran, dass Kingsley Schindler nach 70 Minuten verletzt vom Feld musste, der FC die letzten knapp 20 Minuten in Unterzahl spielte. „Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber die Knieverletzung von ,King‘ ist nicht so gravierend. Vom Arzt gab es schon Entwarnung“, berichtete Achim Beierlorzer.

Der Trainer zeigte sich ansonsten zufrieden mit dem Test. Sonst bin ich sehr zufrieden. „Wir wollten einen guten Abschluss von dem tollen Trainingslager, und das ist uns gelungen“, sagte der 51-Jährige.

Cordoba mit Hattrick für den FC Köln

Zu einem Hattrick nutzte Jhon Cordoba seine Einsatzzeit in den ersten 32 Spielminuten. Zwischen der 14. und der 24. Minute war der Torjäger erfolgreich und besaß noch zwei weitere Einschussmöglichkeiten. Eine starke Vorstellung des Kolumbianers.

Für den Pausenstand zum 4:0 sorgte Marcel Risse (34.). Dabei düpierte er den Reutlinger Torhüter, indem er aus spitzem Winkel mit dem Außenrist traf.

Pech hatte Anthony Modeste bei seinem halbstündigen Einsatz. Sowohl ein Kopfballaufsetzer ging knapp über das Tor, als auch zwei weitere Kopfballversuche verfehlten das am Tor um Zentimeter.

Für den fünften FC-Treffer war schließlich ein Reutlinger verantwortlich. Eine Hereingabe von Noah Katterbach drückte Ruben Reisig über die Linie (52.).

Köln in Hälfte zwei nicht mehr so präzise

Weitere Tore gab es nicht für den Bundesligisten, weil die Angriffe nicht mehr so präzise und druckvoll waren. Die beste Möglichkeit vergab noch Louis Schaub, der fast vom Elfmeterpunkt vorbei schoss.

Stattdessen kamen die Gastgeber noch zu ihrem Treffer (78.), als Armin Zukic einen Konter gekonnt abschloss.

Nicht zum Einsatz kamen die beiden erkrankten und vorzeitig zurückgereisten Thomas Kessler und Ismail Jakobs sowie der unter Muskelproblemen leidende Dominick Drexler

Köln: T.Horn (46. Scott) Ehizibue (32. Bader/61. Schmitz)), Sörensen (46. Sobiech), Czichos (46. Wimmer), Hector (46. Katterbach); Risse (46. Schindler), Hauptmann (32. Verstraete/61. Höger)), Koziello (46. Özcan), Kainz (46. J.Horn); Churlinov (46. Schaub), Cordoba (32. Modeste/61. Terodde). – Torfolge: 0:1 Cordoba (14.), 0:2 Cordoba (17.), 0:3 Cordoba (24., Handelfmeter), 0:4 Risse (34.), 0:5 Reisig (52., Eigentor).