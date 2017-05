Torfestival gegen Auswahlmannschaft

Lohmar. Der 1. FC Köln hat sich bei dem Testspiel in Lohmar gegen die Amateur-Auswahl mit einem 10:1 durchgesetzt. Damit verabschiedeten sich die Profis in die Sommerpause.

Von Nicolas Ottersbach, 30.05.2017

Vorweg: Es gab ein Ziel, das die Lohmarer Stadtauswahl vom TuS Birk und dem Wahlscheider SV im Spiel gegen den FC Köln hatte – nicht zweistellig zu verlieren. Obwohl sie das mit einem 1:10 verpasste, fühlte sich Kölns Kantersieg für die Amateure nicht wie eine Niederlage an. „Wir hatten natürlich sportlichen Ehrgeiz, aber die spielen halt ein paar Klassen höher als wir“, sagte Innenverteidiger Tobias Berens, der in Wahlscheid spielt.

Er war vermutlich der größte Glückspilz auf dem Platz. Zum einen gewann er ein Kopfballduell gegen Stürmerstar Anthony Modeste. Zum anderen staubte er in der Halbzeit auch noch sein Trikot ab. „Ich habe ihn einfach in einer ruhigen Minute angesprochen und er hat‘s mir direkt zugesichert“, so Berens. Wo er die rote Trophäe hinhängen wird, weiß er noch nicht. „Aber auf jeden Fall in einen Bilderrahmen an eine ganz besondere Stelle.“

Die sportliche Begegnung hatte Volksfestcharakter: Schon vier Stunden vor Anpfiff gab es viele Attraktionen im Sportpark. Mehr als 5000 Besucher verfolgten das Spiel, viele auch vom Zaun aus. Die Tickets waren nämlich schnell vergriffen. Die drei Freunde Nikolas Larsen, Joshua Fonden (beide 12) und Moritz Empt (11) hatten sich am Verkaufstag lange anstellen müssen, um Karten zu ergattern. „Aber das hat sich gelohnt, denn wann kann man den FC mal so nah erleben“, erzählte Larsen, der nur wenige Meter hinter der Torauslinie bei FC-Keeper Sven Müller stand.

Während er und Fonden schon viele Spiele der Kölner gesehen hatten, war Empt zum ersten Mal dabei. Und hellauf begeistert: „Ich hab mich schon immer für Fußball interessiert, aber so ein Spiel hier in der Nähe zu haben, ist Wahnsinn.“ Alle drei waren in rot-weiß gekleidet, alle drei stimmten zu den Karnevalsliedern ein, die nach jedem Tor gespielt wurden. Nach dem Spiel gingen sie auf Autogrammjagd, wofür sich die Kölner jede Menge Zeit nahmen.

Ohnehin hatte man das Gefühl, eher bei einem Heimspiel des frisch gebackenen Europaleague-Teilnehmers zu sein. Betrachtete man ausschließlich die Fan-Utensilien, hatten sich nur wenige Lohmarer und Wahlscheider Fans auf den Platz verirrt. Dass sie doch da waren, merkte man immer dann, wenn die zusammengeloste Mannschaft am Drücker war. Zum Beispiel als der Wahlscheider Torwart Matthias Funken einen Elfmeter von Simon Zoller hielt. Oder Jonas Timmer kurz vor Schluss den Anschlusstreffer erzielte. Aber da war das Spiel ohnehin vorbei und in die Geschichte der beiden Vereine eingegangen. Und der FC verabschiedete sich in die Sommerpause.