Reise des Bundesligisten

Shenyang. Der 1. FC Köln befindet sich auf China-Reise. Seit Montag hält sich der Fußball-Bundesligist in der nordöstlichen Provinz Liaoning auf, um bei den insgesamt rund 43 Millionen Einwohnern auf sich aufmerksam zu machen. Dies gelang mit einem Sieg.

Von Martin Sauerborn, 24.05.2017

Unter dem Motto „Spüre Köln“ und mit Hilfe einer Partnerschaft mit dem chinesischen Erstligisten FC Liaoning wollen die Geißböcke den Markt schließen. Dabei hilft natürlich in erster Linie guter und erfolgreicher Fußball. Und was das betrifft ließ sich die Mannschaft von Trainer Peter Stöger nicht bitten. Nur vier Tage nach der triumphalen Rückkehr in die europäischen Wettbewerbe und den Feierlichkeiten nach dem entscheidenden 2:0-Heimsieg gegen den FSV Mainz betrieb der FC am Mittwoch beste Werbung in eigener Sache. Der Bundesliga-Fünfte begeisterte rund 10.000 Zuschauer im Olympiastadion von Shenyang und besiegte in einer unterhaltsamen Partie den aktuellen Elfter der Chinese Super League FC Liaoning mit 5:0.

Die Torjäger

Nachdem die Chinesen um Ex-FC-Torjäger Anthony Ujah einen guten Start erwischt hatten und Timo Horn zweimal energisch eingreifen musste (4./6.), nahmen die Kölner mit dem von Christian Clemens toll vorbereiteten 1:0 von Leonardo Bittencourt (9.) das Heft in die Hand. Anthony Modeste scheiterte zunächst noch bei zwei Großchancen am chinesischen Torwart (15.) und am Pfosten, ehe der Torgarant nach einer schönen Kombination über Mathias Lehmann und Pawel Olkowski zum 2:0 traf (37.). Als Liaonings sambischer Nationalspieler James Chamanga mit einem von Neven Subotic an Ujah verursachten Foulelfmeter am Pfosten gescheitert war (41.), schlug der FC erbarmungslos zu und erhöhte durch Bittencourt (43.), Modeste (44.) und Simon Zoller (45.+1) spektakulär innerhalb von drei Minuten auf 5:0.

Nach der unterhaltsamen ersten Halbzeit wechselten beide Teams komplett durch. Beim FC blieben nur Lehmann und Olkowski auf dem Platz. Weitere Tore fielen nicht, weil Yuya Osako nur die Latte traf (49.) und Artjoms Rudnevs sich als Chancentod präsentierte (55./62./64./76./87.). Die Chinesen verbuchten in den zweiten 45 Minuten keine einzige Torchance, durften sich aber weiter am Anschauungsunterricht durch den Fußball-Bundesligisten erfreuen.

Statistik

Aufstellung des FC Köln: Horn (46. Kessler), Ruasch (46. Heintz), Subotic (46. Sörensen), Maroh (46. Özcan), Olkowski, Höger (46. Nartey), Lehmann, Bittencourt (46. Osako), Clemens (46. Jojic), Modeste (46. Rudnevs), Zoller (46. Hartel).

Tore: 1:0 Bittencourt (9.), 2:0 Modeste (37.), 3:0 Bittencourt (43.), 4:0 Modeste (44.), 5:0 Zoller (45.+1).