DFB-Pokalspiel in Berlin

BERLIN/KÖLN. Mit dem 3:1 in Berlin gelang dem 1. FC Köln seit langer Zeit wieder ein Sieg. Die Mannschaft konnte sich so rechtzeitig vor dem Derby am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer Leverkusen neues Selbstvertrauen holen. Peter Stöger lupfte in Berlin gleich zwei Mal seine Kappe.

Von Joachim Schmidt, 27.10.2017

Bloß nicht den Tag vor dem Abend loben, darin waren sich die Kölner einig, die man zu den Auswirkungen des Pokalerfolgs von Berlin befragte. Man müsse den Samstag mit dem Derby in Leverkusen (15.30 Uhr/live bei Sky) abwarten, ob das 3:1 der Mannschaft einen Schub gibt, gab sich Dominic Maroh, Torschütze des FC zum 2:0, so zurückhaltend wie der reaktionsstarke Torwart Timo Horn: „Dieser Sieg ändert nichts an unserer Lage in der Bundesliga. Er kann uns aber Schwung bringen.“

Gegen den Liga-Konkurrenten gelangen jetzt mit drei Toren so viele Treffer wie zuvor in neun Ligaspielen zusammen. Dabei hatte der FC drei Tage zuvor beim torlosen Remis im Kellerduell gegen Bremen sich mehr glasklare Chancen erspielt. Der Unterschied war nun, dass mit mehr Spielern und intensiver in den gegnerischen Strafraum nachgesetzt wurde. Das brachte den Erfolg.

„Jetzt haben die Jungs gesehen, was es bringt, wenn man in diesen Bereich geht und den Glauben an sich besitzt“, stellte Peter Stöger fest und lies auch nicht den Faktor Glück außen vor. „Dann fällt dir auch mal der Ball auf den Fuß, und du machst ihn rein“, meinte der Trainer zum glücklich erzielten 1:0 durch Simon Zoller. Ähnlich war es auch beim 3:0, als Christian Clemens nachsetzte und den nach Zollers Lupfer vom Pfosten zurückspringenden Ball einschob.

Vor allem für das Selbstbewusstsein sei es gut gewesen, dass man Tore erzielt und die Partie gewonnen habe, fand Horn. „Und für die Fans“, fügte er gleich hinzu. „In den vergangenen Wochen haben sie mir leidgetan. Jetzt konnten wir ihnen endlich etwas zurückgeben. Nur gemeinsam kommen wir da unten raus. Es hilft nichts, Fronten zu bilden“, sprach er die jüngsten Unmutsbekundungen an.

Gute Leistung von Guirassy

Davon betroffen war nach dem jüngsten Heimspiel gegen Bremen vor allem Sehrou Guirassy, der die klarsten Torchancen vergab. Jetzt aber rauften sich die Fans um sein Trikot, als er es nach dem Abpfiff unter dem Jubel der rund 2500 FC-Anhänger in die Menge warf. Der Franzose hatte das 1:0 vorbereitet, einen wegen Abseits nicht anerkannten Treffer erzielt und eine gute Leistung gezeigt. Vor allem erinnerte die Art seines Spiels an die von Anthony Modeste. Wie sein Landsmann sicherte er Bälle im Mittelfeld, verlagerte das Spiel auf die Flügel, um dann in die Spitze zu starten. Er war kopfballstark, suchte den Torabschluss, spielte mannschaftsdienlich und diszipliniert.

Eine energische Leistung als Linksaußen zeigte der junge Tim Handwerker. Solche Flankenläufe und Hereingaben wie von ihm sah man in dieser Saison kaum einmal beim FC. Als er nach 77 Minuten ausgepumpt den Platz verließ, zeigte Stöger eine große Geste: Der 51-Jährige Trainer zog seine Kappe vor dem 19-jährigen Startelf-Debütanten. Nach dem Abpfiff wiederholte der Trainer diese Ehrbekundung nochmals vor den FC-Fans.

Startelf-Comeback von Matthias Lehmann?

Auf deren Unterstützung sowie das mannschaftliche Engagement setzt Dominic Maroh, der in Abwesenheit des am Samstag eventuell in die Startelf zurückkehrenden Matthias Lehmann wieder die Kapitänsbinde trug, beim Derby in Leverkusen. „Die Vorzeichen sind natürlich andere als in der Vorsaison. Da standen wir oben, Leverkusen war hinter uns“, erinnerte er an das glückliche 2:2 nach einer 2:0-Führung. Vor ziemlich genau zwei Jahren war es der Innenverteidiger, der beide FC-Treffer zum 2:1-Erfolg in der BayArena erzielt hatte.

Stöger würde ein Remis wie im letzten Mai wohl gerne annehmen. Zwar würde dem Schlusslicht ein Punkt in der Tabelle derzeit kaum helfen, die Moral jedoch weiter stärken. Man habe zuletzt ordentliche Leistungen gezeigt, ohne ein Erfolgserlebnis feiern zu können. Da sei es schwierig, die gute Stimmung und den Glauben an sich „permanent am Leben zu halten“.

Ein Befreiungsschlag aber sei der Pokalsieg – das Achtelfinale wird am Sonntag ab 18 Uhr in der ARD-Sportschau ausgelost – noch nicht. Das sei erst der Fall, wenn man drei, vier Spiele in Folge punkte. „Das jetzt hat uns ein schönes Gefühl gegeben, mehr noch nicht.“