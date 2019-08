Fan-Fest in der Domstadt

Köln. Der 1. FC Köln hat am Sonntag den Auftakt der neuen Bundesligasaison gefeiert. 50.000 Fans kamen zu dem Fest. Da blieben auch emotionale Momente nicht aus.

Von Joachim Schmidt, 04.08.2019

Als zusätzlichen Ansporn, alles für eine sportlich erfolgreiche Saison zu geben, sah Achim Beierlorzer den großen Fan-Zuspruch bei der Saisoneröffnung an. Gut 50.000 Fans des 1. FC Köln waren am Sonntag auf die Stadion-Vorwiesen gekommen und jubelten der Mannschaft bei ihrer Präsentation zu.

„So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist einmalig!“, entfuhr es Achim Beierlorzer, als er vor der Fan-Menge stand. „Für diese Fans Siege zu holen spornt uns zusätzlich an.“

Der Trainer zeigte sich hinsichtlich des Saisonstarts auch nicht skeptisch, nachdem man am Samstag mit 0:2 beim FC Southampton verloren hatte. Sicherlich habe es einige „kleinere Probleme“ aufgezeigt. Aber die Erkenntnisse daraus seien ihm wichtiger als positive Ergebnisse.

Auch Sportchef Armin Veh gab sich gegenüber den Fans zuversichtlich, dass man eine gute Bundesligasaison spielen werde. Er wünscht sich, dass Einigkeit und Ruhe in den Verein einziehen, dass die Mannschaft erfolgreich spiele und die Fans begeistere, „und dass der 1. FC Köln nie mehr absteigt“.

Emotional war die Saisoneröffnung für Markus Ritterbach und Toni Schumacher. Die im September ausscheidenden Vize-Präsidenten stiegen ein letztes Mal auf die Bühne und ernteten großen Applaus. Toni Schumacher bedankte sich „bei den Spielern, die im Vorjahr nach dem Abstieg geblieben sind, statt zu anderen Vereinen zu gehen. Sie wollten die Suppe auslöffeln, die sie eingebrockt hatten. Ich muss sagen: Jungs, ihr habt den Teller schön leer gemacht.“

Ein besonderer Moment war schließlich die Ablösung von Hennes VIII. und die Inthronisierung von Hennes IX. Nach elf Jahren ging der zwölfjährige Geißbock in den Ruhestand, nachdem ihn eine Arthrose immer stärker behinderte. Sein 17 Monate alter Nachfolger wurde mit großem Jubel begrüßt. Ein Vorgang, den es so bei keinem anderen Bundesligisten gibt. „Spürbar anders eben“, meinte Geschäftsführer Alexander Wehrle in Anlehnung an das FC-Motto.

Überwältigt vom Zuspruch und dem friedlichen Fan-Fest bei herrlichstem Sonnenschein zeigten sich natürlich auch die neuen FC-Profis. Sie alle hatten bei ihren bisherigen Vereinen so etwas nicht erlebt. „Ich bin sehr glücklich, hier in Köln zu sein. Ich habe diese Stadt und ihre Menschen schon lieben gelernt. Aber das hier ist unglaublich“, meinte der belgische Nationalspieler Birger Verstraete.

Sein österreichischer Mannschaftskollege Florian Kainz fügte hinzu: „Es ist für mich beeindruckend, wie die Fans für diesen Verein leben.“ Auch deshalb stehe man in der Verantwortung, gut vorbereitet in die Saison zu gehen und alles zu geben, um frühzeitig den Klassenerhalt perfekt zu machen.