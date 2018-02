Wiedersehen im Rheinenergiestadion

KÖLN. Der 1. FC Köln empfängt am Freitagabend Peter Stöger und Borussia Dortmund. Christian Clemens ist beim Wiedersehen mit dem Ex-Trainer besonders motiviert.

Von Martin Sauerborn, 01.02.2018

Christian Clemens ist endlich angekommen. Genau ein Jahr hat der gebürtige Kölner benötigt, um bei seinem Heimatclub wieder die Rolle zu spielen, die er sich nach seiner Rückkehr zum Jahresbeginn 2017 vom FSV Mainz 05 zum 1. FC Köln vorgestellt hat. Auch, wenn der 26-Jährige es nur andeutet, sein Aufschwung hängt ganz offensichtlich mit dem Trainerwechsel beim FC zusammen.

Unter Peter Stöger kam der schnelle Rechtsaußen ein Jahr lang nicht in die Spur, unter Stefan Ruthenbeck hat er alle Pflichtspiele absolviert und stand zuletzt in Hamburg und gegen Augsburg sogar zweimal in der Startelf. Klar, dass Clemens vor der Rückkehr von Stöger ins Rheinenergiestadion am Freitag (20.30 Uhr, Eurosport) mit Borussia Dortmund besonders motiviert ist.

„Ich bekomme jetzt die Spielminuten, die ich brauche. Ich bin ein Spieler, der über den Rhythmus kommt. Jeder, der Fußball spielt, weiß dass der Rhythmus das Wichtigste ist. Und wir trainieren auch mehr.“ Als Christian Clemens versucht, seinen Aufschwung der vergangenen Wochen zu erklären, wird schnell deutlich, dass ihm das Vertrauen von Peter Stöger gefehlt hat.

„Menschlich war es okay, aber es war natürlich nicht einfach, nach den Spielen immer nur mit den Reservisten zu trainieren“, sagt er und verweist auf Stefan Ruthenbeck und seinen Stab: „Ich spüre das volle Vertrauen der Trainer. Während Clemens beim Österreicher nur auf zwei Einwechslungen in der Bundesliga und Einsätze im DFB-Pokal (1 Tor) sowie in der Europa League kam, gehört er unter Stögers Nachfolger zum festen Inventar: „Grille ist immer eine Option. Ob er von Anfang an spielt oder reinkommt. Das ist auch alles genau mit ihm abgesprochen“, berichtet Stefan Ruthenbeck.

Mit seinem Tor zum 1:0-Sieg gegen Wolfsburg hauchte Clemens den Geißböcken wieder etwas Leben im Abstiegskampf ein. Mittlerweile zeigt er mit seinen schnellen Flankenläufen das Spiel, das ihn auszeichnet: „Er hat noch Luft nach oben. Vor allem muss Grille mehr in Abschlusssituationen kommen“, fordert Ruthenbeck. Die teilweise bösen Pfiffe des Kölner Publikums sind inzwischen aber verstummt.

„Das war keine einfache Zeit. Die Kritik kam zu Recht, aber ob man das mit solchen Pfiffen ausdrücken muss, weiß ich nicht. Ich schaue nicht mehr zurück, sondern zahle das Vertrauen mit Leistungen zurück“, berichtet Clemens. Obwohl der FC-Profi nur ein Jahr mit Stöger und seinem Assistenten Manfred Schmid zusammengearbeitet hat, ist es am Freitag ein besonderes Wiedersehen für ihn: „Klar, habe ich es im Hinterkopf. Ich will aber nicht nur wegen Peter Stöger eine gute Leistung zeigen.“

Nach den Pfiffen gegen ihn wollte sich Christian Clemens nicht mehr öffentlich äußern. Inspiriert von der veränderten Situation am Geißbockheim hat er am Mittwoch sein Schweigen gebrochen. Mit dem Selbstbewusstsein ist bei ihm der Glaube an die ganze Mannschaft und die Mission Klassenerhalt zurückgekommen: „Die Chancen sind da, es liegt an uns. Wir wollen am Freitag die schwierige Phase des BVB nutzen und gehen ohne Angst in dieses nächste Endspiel.“