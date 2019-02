Nachholspiel der Bundesliga

Aue. Zurückgemeldet an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga hat sich der 1. FC Köln. Dazu reichte ein knapper 1:0-Erfolg. Den erkämpfte sich die Mannschaft in Form eines Arbeitssieges bei Erzgebirge Aue.

Von Joachim Schmidt, 27.02.2019

Dreieinhalb Wochen zuvor war die Partie wegen heftigen Schneefalls ausgefallen. Nun reichte ein Treffer von Marco Höger, um den zweiten Sieg in Folge innerhalb von fünf Tagen einzufahren.

Frühe Gegentore hatten dem 1. FC Köln wiederholt zugesetzt. Noch am letzten Samstag hatte man in der vierten Minute in Rückstand gelegen. Auch in Aue droht solch ein früher Rückstand. In der zweiten Minute lief Innenverteidiger Filip Kusic vom eigenen bis zum Kölner Strafraum, ohne attackiert zu werden. Dann stocherten Jonas Hector und Johannes Geis gegen ihn ins Leere. So stand der Abwehrspieler plötzlich mutterseelenallein vor Timo Horn. Der ab rettete mit einer Beinabwehr.

Keine zwei Minuten später besaß Jan Hochscheid die nächste Chance, doch sein schwacher Schuss landete in den Armen von Timo Horn.

Furios wurde der Spielauftakt schließlich auch auf der Gegenseite. Erst wurde Simon Terodde im Strafraum gefoult (5.). Da er zuvor im Abseits stand, gab es aber keinen Strafstoß. Dann hämmerte der Torjäger nach einer Flanke von Florian Kainz (6.) den Ball aufs Auer Tor. Doch auch Martin Männel zeigte einen starken Reflex.

In dem zunächst flotten Spiel auf holprigem Geläuf bot sich Simon Terodde eine Viertelstunde später die nächste Möglichkeit. Wieder gab Florian Kainz den Ball von links herein, doch per Flugkopfballversuch verfehlte der Stürmer den Ball knapp.

Danach aber verflachte die Partie, was Tormöglichkeiten betraf. Viel Kampf im zwischen den Strafräumen bestimmte das Bild. Taktisch überraschten die Kölner in der Weise, dass diesmal Johannes Geis im Abwehrzentrum spielte, Marco Höger seine Position als Sechser übernahm.

Gebrochen war der Bann dann in der 35. Minute, als die Kölner ihr 1:0 bejubelten. Gut geschrieben wurde das Tor Marco Höger. Nach einer Geis-Ecke stocherten viele Füße nach dem Ball. Kölns Sechser war letztlich der Glückliche aus Sicht der Gäste. Am letzten Samstag hatte noch ein Torwartreflex ein Traumtor per Hackenschuss verhindert. Diesmal war es ein eher „dreckiges“ Tor.

Wenige Minuten später besaßen erst Jhon Cordoba und Simon Terodde eine Doppelchance, dann verstolperte Terodde eine weitere Möglichkeit. Der FC besaß nun die Oberhand, vermochte aber nicht das wichtige 2:0 nachzulegen.

Die zweite Halbzeit begann aus Kölner Sicht, wie die erste geendet hatte: Man bestimmte das Geschehen, kam aber nicht zum entscheidenden Abschluss. Gleichzeitig bestand die Gefahr, ausgekontert zu werden. So war es ein Spagat zwischen kontrollierter Offensive und nicht zu riskantem Defensivspiel.

In die anhaltende Drangphase hinein gelang den Gastgebern in der 61. Minute der erste vielversprechende Konter. Doch Timo Horn, der sich zuvor mit Lockerungsübungen bei Temperaturen um fünf Grad sich warm gehalten hatte, lenkte den Schuss von Jan Hochscheidt am Tor vorbei.

Wie vom Trainer angekündigt kam Anthony Modeste diesmal früher als zuvor ins Spiel. In der 66. Minute war es so weit, machte der glücklose Simon Terodde für ihn Platz. Bei seinem ersten Torschussversuch elf Minuten später traf er den Ball nicht voll, um für Gefahr zu sorgen.

So ging es in die Schlussphase der Partie. Die Hausherren riskierten nun mehr, setzten damit die Kölner Defensive prompt unter Druck. Der aber hielt nur kurzfristig an.

Aue: Männel; Rizzuto, Kalig, Cacutalua, Kusic; Samson, Riese (74. Clemens), Käuper; Hochscheidt (63. Kvesic); Testroet (72. Nazarov), Krüger (16. Iyoha). – Köln: T.Horn; Meré, Geis, Czichos; Höger, Hector; Risse, Drexler, Kainz; Cordoba (90. Schaub), Terodde (66. Modeste). – SR: Petersen (Stuttgart). – Tor: 0:1 Höger (35.). – Zuschauer: 13.089. – Gelbe Karten: Rizzuto – Drexler, Czichos, Cordoba.