Niederlage gegen Mainz 05

Mainz. Weiter sieglos bleibt der 1. FC Köln in der Bundesliga. Mit dem 0:1 in Mainz sanken die Hoffnungen auf bessere Zeiten und eine Verkürzung des Rückstands zu den vor ihnen platzierten Mannschaften

Von Joachim Schmidt, 18.11.2017

Mit dem fast schon üblichen Rückstand gingen die Kölner in die Halbzeitpause. Fast mit dem Halbzeitpfiff waren sie in Rückstand geraten, als der Ex-Kölner Daniel Brosinski einen Strafstoß verwandelte.

Den hatte Dr. Felix Brych gegen die Gäste verhangen, weil er ein Foul von Konstantin Rausch an Pablo De Blasis gesehen haben wollte. Der Kölner sollte den Mainzer im Strafraum mit einem nach hinten ausgestreckten Fuß gefoult haben. Video-Assistent Tobias Welz schaltete sich ein, kam nach Ansicht der TV-Bilder aber zum gleichen Ergebnis wie der Schiedsrichter, so dass es beim Strafstoß blieb.

Als die Bilder während der Halbzeitpause im Presseraum zu sehen waren, war die überwiegende Meinung der Medienvertreter, dass es eine Schwalbe von De Blasis und kein Foul von Rausch war.

Vor diesem Treffer hatte es Möglichkeiten auf beiden Seiten gegeben. Die besten für die Gastgeber vergaben Maxim (13.) und Danny Latza (28.). Jeweils nach Flanken des agilen und dafür bekannten Daniel Brosinski von links köpften sie ähnlich knapp am linken Pfosten vorbei.

Bei den Kölnern war es Sehrou Guirassy, der zusammen mit dem genesenen Jhon Cordoba stürmte, der zwei Mal knapp verzog. Sowohl in der 24. als auch in der 36. Minute zielte er knapp über das Tor.

Bei seinem zweiten Versuch hatte Simon Zoller die Vorarbeit geleistet, sich dabei aber verletzt. An den rechten Oberschenkel fassend humpelte er vom Platz. Wieder einmal zog sich damit ein FC-Profi eine Muskelverletzung zu. Für ihn kam Leonardo Bittencourt ins Spiel.

Ihm bot sich wenig später eine überraschende Möglichkeit. Nachdem der 05er Schlussmann einen Distanzschuss von Konstantin Rausch nicht festhalten konnte, jagte Bittencourt den Ball volley am Tor vorbei.

In der ersten Viertelstunde des zweiten Durchgangs boten sich den Mainzern Chancen zum 2:0 ebenso wie den Kölnern zum Ausgleich. Bei ihnen zirkelte Konstantin Rausch einen Freistoß (59.) von der halbrechten Seite knapp rechts am Tor vorbei, und der Ex-Mainzer Jhon Cordoba konnte nach einem Sololauf im Strafraum erst im letzten Moment gestoppt werden (61.).

Mit Yuya Osako für Mittelfeldmann Salih Özcan war mittlerweile ein weiterer Stürmer beim FC im Spiel. Der Japaner sollte vor allem die beiden Sturmspitzen mit Vorlagen bedienen, was aber nicht gelang. Als er es in der 69. Minute selbst mit einem Torschuss versuchte, strich der Ball oben rechts vorbei.

Für ein Foul mit Folgen kam es in der 70. Minute,als Leonardo Bittencourt Giulio Donati am Mainzer Strafraum foulte. Der Mainzer erhielt den Freistoß, revanchierte sich aber mit einer Tätlichkeit am Kölner und wurde vom Platz gestellt.

Bei den Gästen wurde eine Viertelstunde vor Schluss Jhon Cordoba ausgewechselt und durch den frischen Claudio Pizarro ersetzt. Einmal kam er in eine aussichtsreiche Schussposition, doch nach einer Hereingabe von Rausch rutschte er in der Nachspielzeit am Ball kurz vor dem Tor vorbei. Wenig später kam Milos Jojic zum Schuss, verzog aber links.

Statt des Ausgleichs sah Frederik Sörensen kurz vor Schluss die Gelbe Karte. Da es seine fünfte in dieser Saison war, fehlt er beim Heimspiel am nächsten Sonntag gegen Hertha BSC.

Mainz: Zentner; Donati, Bell, Diallo, Brosinski; Gbamin, Latza; Öztunali (87. Kodro), Maxim (64. Serdar), De Blasis (74. Holtmann); Muto. – Köln: T.Horn; Klünter, Maroh, Sörensen, Rausch; Zoller (37. Bittencourt), Lehmann, Özcan (59. Osako), Jojic; Guirassy, Cordoba (72. Pizarro). – SR: Dr. Brych (München). – Tor: 1:0 Brosinski (43., Foulelefmeter). – Zuschauer: 30.473. – Rote Karte: Donati (70., Tätlichkeit). – Gelbe Karten: Bittencourt, Sörensen.