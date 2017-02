03.02.2017 KÖLN. Trainer Peter Stöger tritt vor der Partie an diesem Samstag gegen den VfL Wolfsburg auf die Euphoriebremse. Die Doppelspitze Modeste/Osako gehört gleichwohl zu den besten der Liga.

Heimspiele des 1. FC Köln sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 eine Rarität. Gerade zwei Mal tritt die Mannschaft während der närrischen Phase daheim auf, am Samstag gegen den VfL Wolfsburg und am 19. Februar gegen Schalke 04. Darum herum gruppieren sich fünf auswärtige Pflichtspiele, von denen die Auftritte in Mainz (0:0) und Darmstadt (6:1) absolviert wurden.

Vor allem das letzte Ergebnis hat die Euphorie in der Fan-Gemeinde weiter angeheizt. Überbordenden Erwartungen aber widersprechen die Kölner. „Wir wissen das genau einzuordnen. Wir haben bei dem Spiel auch Glück gehabt“, sagte Marco Höger. Und sein Trainer warnte, dass man nicht davon ausgehen könne, „jetzt alle drei Wochen so ein Ergebnis zu haben“.

Vor allem der VfL Wolfsburg mit seinem nominell stark besetzten Kader sei trotz des für die Norddeutschen bislang enttäuschenden Abschneidens (19 Punkte, Platz 14, zuletzt ein 1:2 daheim gegen Augsburg) ein weiterer Prüfstein.

„Für uns ist es wichtig, dass wir uns trotz unserer guten Tabellensituation nie von etwas blenden lassen, was auf den ersten Blick für uns eine gute Ausgangssituation bietet“, warnte Peter Stöger vor Hochmut. Man müsse immer davon ausgehen, was der Gegner im Idealfall abrufen könne. Und diesbezüglich habe die Wolfsburger Mannschaft „nicht viel von dem verloren, was sie an Qualität zu bieten hatte, als sie in der Tabelle richtig gut dastand“.

Zu den Spielern, die nie unterschätzt werden dürfen, gehört Mario Gomez. Auch wenn der Nationalstürmer nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit Treffer erzielt wie früher, so stellt er doch stets eine Gefahr für das gegnerische Tor dar. In dieser Saison traf er bei 17 Einsätzen sechs Mal. In seiner Gesamtkarriere aber ist nur der legendäre Rekordspieler Gerd Müller besser als er, was die Spielminuten betrifft, die er im Schnitt pro Treffer benötigt. Gerd Müller (365 Bundesligatore in 427 Spielen) brauchte 104 Minuten, Mario Gomez (144/253) 119 Minuten.

In dieser Größenordnung bewegt sich in dieser Saison Kölns Torjäger Anthony Modeste. Seine 14 Tore erzielte er innerhalb von 1538 Spielminuten, womit er alle 110 Minuten traf. Auf seine Bundesligazeit (48 Treffer) gerechnet kommt er auf 153 Minuten. Auch dank dieser Steigerung steht der 1. FC Köln in der bisherigen Spielzeit wesentlich besser da als in den Vorjahren. Viel spricht dafür, dass die Trefferbilanz der Vorjahre (38 in 2015/16 und 34 in 2014/15) angesichts von jetzt 27 Toren übertroffen wird. Fast jede dritte Chance wurde verwertet, womit man deutlich über den Vorjahren (20,3 und 23,6 Prozent) liegt. Was Peter Stöger dabei besonders freut, ist die Trefferquote seiner Mittelstürmer Modeste (14), Osako (4) und Artjoms Rudnevs (3).

Dennoch bleibt der Wiener dabei, die Spielkontrolle in den Vordergrund zu stellen. Der defensiven Ausrichtung mag er sich nicht schämen: „Alles, was mit Stabilität zu tun hat, erfordert wahnsinnig viel Arbeit und Aufwand.“ Er habe sich auch damit angefreundet, dass man die Kölner Defensive lobe, im nächsten Atemzug aber anmerke: „Aber nach vorne müsst ihr mehr machen.“

Dem hält Stöger entgegen, dass man in den meisten bisherigen Spielen mit Modeste und Osako eine Doppelspitze aufgeboten habe. Das würden nicht viele Konkurrenten machen. (Joachim Schmidt)