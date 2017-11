Von hto, 29.11.2017

Daniel Zillken (50) trainiert den Bonner SC in der vierten Saison. Nach zwei Jahren Mittelrheinliga gelang 2016 der Aufstieg in die Regionalliga. Zillken, der als Einkäufer im Bereich Sport für die Galeria Kaufhof in Köln arbeitet, erreichte mit dem BSC in der vergangenen Saison Platz neun und die erste Hauptrunde des DFB-Pokals.