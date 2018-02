Schlüsselspieler in Bonn, Heimspiel in Essen: Dario Schumacher (Mitte, hier im Testspiel gegen Bergisch Gladbach) wohnt unweit des Rot-Weiß-Stadions und kann am Freitag zu Fuß zum Spiel gehen. FOTO: HEMPEL

BONN. Der Trainer des Bonner SC gibt sich vor der Partie beim Traditionsclub Rot-Weiss Essen kämpferisch: Wir werden sicher nicht die weiße Fahne hissen.

Von Thomas Heinen, 16.02.2018

Für Daniel Zillken, Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, ist Rot-Weiss Essen trotz der ausbleibenden Erfolge des Traditionsvereins alles andere als ein Papiertiger. „RWE ist immer noch ein gefühlter Zweitligist. Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung, um aus dem Stadion in Essen etwas mitnehmen zu können.“ Für den 50-Jährigen zählt insbesondere die Essener Offensivabteilung zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Marcel Platzek (8), Kai Pröger (7) und Kamil Bednarski (5) gehören zu den torgefährlichsten Spielern der Liga. Zum Vergleich: Dario Schumacher traf als bester BSC-Torschütze bislang fünfmal. Der BSC-Kapitän kann sich übrigens die 100 Kilometer lange Anreise von Bonn nach Essen am Freitagabend (19.30 Uhr) sparen. Schumacher wohnt in Essen-Bergeborbeck, gerade einmal fünf Gehminuten vom Stadion entfernt. Eigentlich wollte sich Schumacher Richtung Bonn verändern. Aber der Liebe wegen blieb der Ex-Schalker in Essen. Schumacher gehört wie schon in der letzten Saison zu den Bonner Schlüsselspielern. Nach dem Abgang von Connor Krempicki und Lucas Musculus ist die Verantwortung für den 24-Jährigen sogar noch größer geworden.

Dass die Gastgeber hinsichtlich der Motivation aufgrund des wenig spektakulären Tabellenplatzes ein wenig Fahrt rausnehmen, glaubt der BSC-Trainer nicht. „Wer das RWE-Trikot trägt, spielt nicht irgendetwas herunter, sondern gibt Vollgas.“ Die Atmosphäre im Stadion, von der selbst einige Zweitligisten nur träumen könnten, tue da ihr Übriges. „Wir wollen die Stimmung aber als zusätzlichen Anreiz nutzen“, sagt Zillken. „Wir wollen frech auftreten und sicherlich nicht die weiße Fahne hissen.“

Mit der Vorbereitung auf die restlichen Spiele in der Rückrunde ist der BSC-Trainer zufrieden. „Alle haben gespielt und konnten sich zeigen.“ Selbst die ins zweite Glied verschobenen Abdelkader Maouel und Marco Ban hätten bei entsprechender Trainingsleistung Chancen, in den Kader der ersten Mannschaft zurückzukehren.

Gegen RWE ausfallen wird Vojno Jesic. Beim Mittelfeldakteur besteht der Verdacht auf eine Schambeinentzündung. Mit nach Essen fahren soll auf jeden Fall Bonns einziger Neuzugang Dennis Engelman. Der ehemalige Kölner Fortune musste allerdings vorletzte Woche stark erkältet mit dem Training aussetzen. „Wir entscheiden kurzfristig, ob er spielen kann“, sagt Zillken, der sich auf einen nervenaufreibenden Abstiegskampf einrichtet. „Wir gehören in diese Tabellenregionen, werden uns aber mit allen Kräften dagegen wehren, unter den Strich zu rutschen.“