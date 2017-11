109. Spiel als Cheftrainer

Erlösender Jubel bei Daniel Zillken: Der Sieg gegen Erndtebrück war immens wichtig. Jetzt will der BSC in Düsseldorf nachlegen.

Bonn. So lange wie beim Bonner SC war der Trainer bei keinem anderen Verein. Mit einem Sieg in Düsseldorf will der BSC Anschluss ans Mittelfeld finden.

Von Thomas Heinen, 03.11.2017

Fortuna Düsseldorf U 23 gegen den Bonner SC – auf den ersten Blick ein ganz normales Punktspiel am Samstag in der FußballRegionalliga. Selbst die Anzahl der Partien, die BSC-Trainer Daniel Zillken mittlerweile an der Seitenlinie steht, hat wenig Spektakuläres zu bieten: Das Spiel im Paul-Janes-Stadion in Fortunas Heimatstadtteil Flingern ist Zillkens 109. für den BSC als Chefcoach. Immerhin: So lange war Zillken im Seniorenbereich noch bei keinem Verein tätig.

Dennoch hängt vom Ausgang dieses Duells eine Menge ab. Mit dem 3:0 am vergangen Samstag gegen den TuS Erndtebrück gelang dem BSC der erste Dreier nach zuvor zehn sieglosen Spielen. Vor dem dritten Saisonerfolg musste die Mannschaft sogar sechs Niederlagen in Serie hinnehmen. In Düsseldorf wollen die Bonner nun unbedingt nachlegen. Schließlich winkt bei einem Sieg und tätiger Mithilfe von Rot-Weiss Oberhausen der Sprung über den ominösen Strich, der die Spreu der Liga vom Weizen trennt. Denn zwei Punkte mehr hat der FC Wegberg-Beeck auf dem Konto. Der Aufsteiger spielt bereits am Freitag bei den Kleeblättern.

Düsseldorf wird eine andere Hausnummer

„Aber schon einen Punkt würden wir liebend gerne aus Düsseldorf mitnehmen“, sagt Zillken, der den Sieg gegen Erndtebrück einzuordnen weiß. „Die Anfangsphase am vergangenen Samstag war gar nicht gut“, referiert der BSC-Trainer. „Da haben wir wieder einmal den einen oder anderen Bock geschossen. Zum Glück agierte der Gegner relativ harmlos und hat unsere Fehler nicht bestraft“, sagt Zillken.

Düsseldorf dürfte da anders zu Werke gehen. Auch wenn die Elf von Taskin Aksoy zuletzt recht schwankend unterwegs war – nach einer starken Vorstellung und einem 2:0-Sieg gegen die U23 von Borussia Dortmund verlor die Fortuna zuletzt gegen die U21 des 1. FC Köln –, gehört Düsseldorf für Zillken zu den spiel- und offensivstärksten Mannschaften der Liga. „Nichts gegen Erndtebrück. Aber da erwartet uns ein anderes Kaliber“, weiß Zillken. „Mit Karlo Majic, Taylan Duman und Anderson Lucoqui kommen zudem in schöner Regelmäßigkeit Profis aus dem Zweitligakader von Friedhelm Funkel zum Einsatz.“

BSC in der Außenseiterrolle

Dass die Düsseldorfer Presse den BSC und selbst Rot-Weiss Essen in der Vorberichterstattung als machbare Gegner einstuft, kann dem BSC-Trainer nur recht sein. Allemal trug der 3:0-Erfolg vom Samstag dazu bei, die Stimmung in Bonn aufzuhellen und so manche Verkrampfung zu lösen. „Auch vor dem Sieg war die Stimmung nicht schlecht“, sagt der BSC-Trainer. „Aber du merkst, dass manche Abläufe im Training nun wieder mehr Spaß machen.“

War Zillken zuletzt gezwungen, die Startformation immer wieder zu ändern, könnte sich die Rotation diesmal in Grenzen halten. Alle drei Veränderungen, Lars Lokotsch für Marco Ban, Sebastian Hirsch für Ugur Dündar und Aleksandar Pranjes für Abdelkader Maouel, zeigten Wirkung. Lokotsch schoss das 1:0. Pranjes bereitete den so wichtigen Führungstreffer vor. Sorgen macht sich der BSC-Coach jedoch um Sebastian Hirsch, der den an Grippe erkrankten Ugur Dündar auf der Linksverteidigerposition tadellos ersetzte. „Hirsch hat muskuläre Probleme. Da macht sich jetzt bemerkbar, dass er in der vergangenen Saison nicht gespielt hat.“

Nach wie vor nicht zur Verfügung steht Günter Mabanza, dessen Muskelfaserriss noch nicht ausgeheilt ist. Dafür rechnet Zillken bereits in der nächsten Woche mit der Rückkehr von Nico Perrey ins Mannschaftstraining. Der Innenverteidiger hatte sich im Spiel gegen Mönchengladbach einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Ins Lauftraining eingestiegen ist auch Daniel Somuah. „Mit beiden rechne ich noch in diesem Jahr“, sagt der BSC-Trainer vor seinem so wichtigen 109. Einsatz am Samstag an der Seitenlinie in Düsseldorf.