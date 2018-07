Bonn. Der Bonner SC steht vor dem Saisonstart: Am Samstag (14 Uhr) erwartet der Fußball-Regionalligist die U23 von Borussia Dortmund im Sportpark Nord. Vor dem Punktspielauftakt ein Erklärungsversuch, warum Bonn die größte Stadt ist, die nie einen Fußball-Bundesligisten hatte.

Neulich bei „Wer wird Millionär?“: Der Kandidat rutscht unruhig auf dem Stuhl herum. Die Frage lautet: „Welches ist die größte deutsche Stadt, die noch nie einen Fußball-Bundesligisten stellte – Bonn, Dresden, Fürth oder Saarbrücken?“ Der Kandidat weiß es nicht und ruft seinen Telefonjoker Waldemar Hartmann an, doch der Sportmoderator weiß es auch nicht und sagt nur „Fürth oder Bonn“. Mithilfe des 50-/50-Jokers entscheidet sich der Kandidat schließlich für die richtige Lösung – Bonn.

Bonn und der Fußball, das wollte noch nie so richtig klappen. Die ehemalige Bundeshauptstadt hat mehr als 300 000 Einwohner und beherbergt zwei Dax-Konzerne, spielte aber nie erstklassig, seit die Bundesliga 1963 gegründet wurde. Kaiserslautern hingegen zählt nicht einmal 100 000 Einwohner, wurde aber 1991 und 1998 Deutscher Meister. Wie geht das, vielmehr: Warum geht das hier nicht? Natürlich hat beides mit Geld zu tun, fehlendem und vorhandenem.

Am Samstag (14 Uhr, Sportpark Nord) startet der Bonner SC gegen Borussia Dortmund in die Saison. Hört sich gut an, ist aber viertklassig, denn Dortmund kommt mit seiner U23. Auch ins dritte Regionalligajahr geht der BSC mit einem bescheidenen Budget, gut 350 000 Euro beträgt der Spieleretat für die erste Mannschaft. „Ein bisschen mehr ist es schon geworden“, sagt Dirk Mazurkiewicz, der Vorsitzende. Aber zum Leben ist das zu wenig, allenfalls reicht es zum Überleben.

Der BSC und das Geld, die Geschichten sind Legende. Es war immer zu wenig, die Bonner Wirtschaft packte den Verein stets mit spitzen Fingern an. Und es gab Zeiten, da hatte das durchaus seinen Grund. Da war der Ex-Gladbacher Uli Surau, der im Zweitligajahr 1976/77 sein Bruttogehalt netto ausbezahlt bekam. Am Ende stand der Lizenzentzug, der erste im deutschen Profifußball. Da war der Unternehmer John Viol, der viel gab, aber zu wenig hatte, um die Insolvenz zu verhindern. So ausdauernd es der BSC auch versuchte, die große Tür ging nie auf.

BSC 1965 mit großem Getöse an den Start gegangen

Heinz-Helmich van Schewick kann dazu eine Anekdote erzählen, die einiges erklärt. Der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete, inzwischen 78, führte den BSC in den 80er- und 90er-Jahren elf Spielzeiten lang. Mehr als einmal holte er sich eine blutige Nase bei den großen Unternehmen. „Warum, das habe ich erst richtig verstanden, als ich eine Geschichte über meine Vorgänger erfuhr“, sagt er. „Als die in einem Chefbüro aufgefordert wurden, mal die Zahlen zu präsentieren, haben sie so einen kleinen Notizzettel hervorgekramt. Das war's dann. Guter Wille reicht nicht, es braucht auch Professionalität.“

Dabei war der BSC 1965 mit großem Getöse und noch größerer Prominenz an den Start gegangen. Als der Verein aus einer Fusion von TuRa Bonn und Bonner FV entstand, gehörten dem Ehrenpräsidium unter anderem Konrad Adenauer, Erich Mende und Carlo Schmid an. Es sollte was entstehen in der Bundeshauptstadt. Schnell stieg der Verein in die damals zweitklassige, aber noch fünfstaffelige Regionalliga auf. Der Abstieg ließ jedoch nicht lange auf sich warten, der Fahrstuhl wurde zum bevorzugten Fortbewegungsmittel des BSC.

Dummerweise für den Bonner Fußball hat der Fahrstuhl aber auch gar nichts Identitätsstiftendes. Und genau daran fehlt es, meint Sebastian Uhrich, der an der Kölner Sporthochschule Sportmanagement lehrt. „Es gab in Bonn kein wirklich großes Fußball-Ereignis“, sagt er. „Keine Meisterschaft, kein heroischer Pokalsieg. Irgendetwas, das die Bonner auf ewig an den Verein gebunden hätte.“ Hängen blieb – der Lizenzentzug.

Der Zwangsabstieg aus der 2. Liga sowie einige andere Skandale und Skandälchen sorgten für das zweite große Problem: fehlendes Vertrauen. „Vertrauen wieder aufzubauen, dauert immer länger, als es zu verspielen“, weiß Uhrich. „Wichtig ist auch, wie Vertrauen verloren ging: schuldhaft oder mit Pech.“ Der Lizenzentzug hatte mit Pech jedenfalls nichts zu tun.

Dem Bonner an sich fehlt es nicht an Talent

Von der Sporthochschule aus kann Uhrich das Rheinenergie-Stadion sehen. Dort wird der 1. FC Köln, obwohl gerade mal wieder Zweitligist, von der Liebe seiner Fans geradezu erdrückt. Der FC steht zwar mehr für Chaos als für Erfolg, hat es aber dennoch geschafft, sich etwas Liebenswertes zu bewahren. „Hier ist das Lebensgefühl mehr wert als der Erfolg“, sagt der Wissenschaftler. „Stadt und Verein stehen für ähnliche Dinge, der FC gibt ein Stück lokale Identität.“

Gerade erst hat der FC für Dominick Drexler gut vier Millionen Euro an den dänischen Club FC Midtjylland überwiesen. Drexler stammt aus Bonn, erzielte seine ersten Tore in der Jugend für die SF Brüser Berg und steht irgendwie dafür, dass es dem Bonner an sich ja keineswegs an Talent fehlt. Immer wieder schaffen es Talente in die Bundesliga: Lukas Kübler (Freiburg), Marcel Heller (Augsburg), Lukas Klünter (Hertha BSC), Jan-Ingwer Callsen-Bracker (Augsburg), Tony Baffoe (Düsseldorf), Marcel Ndjeng (Mönchengladbach). Hannes Bongartz (Schalke) und Bodo Illgner (Köln) waren längst nicht die einzigen, nur die bekanntesten.

Seit gut drei Jahren führt Dirk Mazurkiewciz jetzt den BSC. Seitdem ging es stetig voran, aber schleppend. Der Verein lebt von vielen kleinen Sponsoren, die großen Unternehmen beobachten nur, was da im Sportpark passiert. „Ich kann das verstehen“, sagt Mazurkiewicz. „Genau in den Jahren, als Post und Telekom hier zu Konzernen wurden, hat der BSC alles falsch gemacht, was falsch zu machen war. Dieses Risiko konnten die nicht eingehen.“

Auch Mazurkiewicz lehrt Sportmanagement, allerdings am Rhein-Ahr-Campus Remagen. Einer wie er sollte also wissen, wie das Geld zum Sport kommt. Einer wie er weiß aber auch, dass die Praxis ein zähes Geschäft sein kann. „Das alles braucht Zeit“, sagt der BSC-Vorsitzende. „Wir führen mehr als gute Gespräche mit den Konzernen. Und mit guter Arbeit werden wir hier was bewegen.“

Dass eines Tages die „richtige“ Borussia aus Dortmund zu einem Meisterschaftsspiel nach Bonn kommen wird, ist nicht einmal ein Traum. Aber mindestens eine Liga höher sollte es schon gehen. Irgendwann. „Der Profifußball ist unser Ziel“, sagt Mazurkiewicz. „Und der beginnt in der 3. Liga.“