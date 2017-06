Regionalliga West

Bonn. Der Bonner SC hat die zweite Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt gegeben. Der 20-jährige Jannik Stoffels wechselt von Fortuna Köln zu den Rheinlöwen.

Von Simon Bartsch, 02.06.2017

Während sich die Spieler des Bonner SC im wohlverdienten Sommerurlaub befinden, arbeiten die Verantwortlichen der Rheinlöwen schon fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Wie der Verein soeben bekannt gab, wechselt Jannik Stoffels zum BSC. "Jannik ist ein junger hungriger Spieler, der bereits Drittliga-Luft schnuppern durfte. Er möchte sich in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga etablieren", so BSC-Coach Daniel Zillken.

Stoffels wechselt von Fortuna Köln zu den Rheinlöwen. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann ist im GA-Verbreitungsgebiet kein Unbekannter. Neben Stationen beim 1. FC Köln und dem FC Schalke spielte der Linksfuß in der Jugend ebenfalls für den FC Hennef 05. Der gebürtige Linzer wechselte im Sommer 2016 zu Fortuna Köln und gab im April sein Debüt in der 3. Liga. "Mit Jannik Stoffels verfolgen wir unseren Weg, unseren Kader punktuell und gezielt zu verstärken, um auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig zu sein", so Thorsten Nolting, Vorstandsmitglied des BSC.

Im April hatten die Rheinlöwen bereits die Verpflichtung von Innenverteidiger Sebastian Spinrath bekannt gegeben.