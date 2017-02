Tor für Bonner SC wird Internethit

Bonn. 1:0 gewonnen, drei Punkte im Gepäck - viel besser hätte der Erfolg des Bonner SC gegen den SC Verl in der Regionalliga nicht laufen können. Jetzt erfährt der Siegtreffer aber eine besondere TV-Aufmerksamkeit.

Von Simon Bartsch, 26.02.2017

Mit drei wichtigen Punkten im Gepäck ist der Bonner SC von der Auswärtsreise nach Verl zurückgekehrt - mit drei Punkten und einem Treffer, der vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Und das nicht, weil der Siegtreffer bereits nach 21 Sekunden fiel.

Viel mehr aufgrund der Kuriosität, wie er zustande kam. Das Tor des Tages erzielte der Verler Schlussmann Robin Brüseke, der den Ball zunächst abwehrte und dann nach eleganter Drehung mit der Hacke ins eigene Tor bugsierte. Der BSC vergrößerte durch den wichtigen Erfolg den Abstand auf die Abstiegsplätze auf neun Zähler.

Der Treffer war aber nicht nur spielentscheidend, er avancierte zudem schnell zum Internethit. Auch, weil die WDR-Sendung "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" die vom BSC gepostete Spielzusammenfassung auf Facebook teilte unter der Überschrift: "Das vielleicht schnellste Kacktor der Zeigler-Geschichte. Hut ab!" In der Fußballsendung wird regelmäßig das Kacktor - also ein kurioser Treffer - des Monats gewählt.

Nun taucht der BSC auf der Facebook-Seite der Sendung auf. Bis zum Sonntagnachmittag verzeichnete das Video mehr als 46.000 Aufrufe. Bei Zeigler gab es zum gleichen Zeitpunkt zu dem Video mehr als 700 Reaktionen.

Ob es das Video tatsächlich auch in die Sendung schafft, ist jedoch noch unklar. Aufgrund diverser Karnevalssendungen beim WDR gibt es an diesem Wochenende keine Ausgabe von "Zeigler". "Wahrscheinlich wird das Tor dann frühestens Anfang März in der Sendung auftauchen, wenn das Kacktor des Monats zur Wahl steht", hieß es von Seiten des WDR auf Anfrage.