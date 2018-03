Duell unterbrochen

Bonn. „Schiedsrichter gesucht“, heißt es am Dienstagabend während des Spiels des Bonner SC. Denn noch am Anfang des Duells hatte sich der Offizielle verletzt. Das Spiel wurde zeitweise unterbrochen.

Von Thomas Heinen, 20.03.2018

Beim Spiel des Bonner SC gegen die U 23 des 1. FC Köln ging es am Dienstagabend für Schiedsrichter Florian Heien nach einer Knöchelverletzung in der 16. Minute nicht weiter. Ein vierter Offizieller wie in der Bundesliga ist in der Regionalliga nicht vorgesehen.

So erging vom Stadionsprecher der Aufruf „Schiedsrichter gesucht“. Nach einer knappen Viertelstunde war ein Unparteiischer mit Mittelrhein- oder zumindest Landesligaerfahrung gefunden. Bleibt aus BSC-Sicht nur zu hoffen, dass der gute Mann weder alkoholisiert noch FC-Fan ist.