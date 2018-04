Rechenspiele

Bonn. Zwei Siege in Folge – ausgerechnet im Endspurt der aktuellen Regionalliga-Saison befindet sich der Bonner SC wieder auf Erfolgskurs. Wir haben mal das Endprogramm durchgerechnet (rein spekulativ). Reicht es für den Klassenerhalt?

Mit dem 2:1-Erfolg über Wegberg-Beeck hat der Bonner SC weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf der Regionalliga West gesammelt. Der Rückstand auf die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und damit dem sicheren rettenden Ufer beträgt nur noch drei Zähler. Dabei haben die Bonner sogar noch zwei Spiele weniger auf dem Konto als die direkte Konkurrenz aus Düsseldorf und der Nachwuchsmannschaft des 1. FC Köln, die vier Punkte Vorsprung auf Bonn hat. Bei sieben ausstehenden Spielen ist nun wieder alles möglich.

Doch das Schlussprogramm der Rheinlöwen hat es in sich. Unter anderem trifft der BSC noch auf die Zweitvertretung von Borussia Dortmund, gegen die es im Heimspiel im Sportpark Nord eine 0:4-Heimklatsche setzte. Auch gegen RW Oberhausen unterlag die Zillken-Truppe in der Hinrunde 0:4. In den Duellen gegen Erndtebrück auswärts sowie Fortuna Düsseldorf II im Sportpark Nord muss dreifach gepunktet werden, um noch eine realistische Chance zu haben. In den Nachholspielen gegen Wattenscheid, Rödinghausen und Wiedenbrück sollten die Bonner ebenfalls Zähler einfahren. Acht bis zehn Punkte müssten es aber schon werden.

Direkte Duelle im Abstiegskampf

Denn auch die Konkurrenz wird ihre Spiele nicht kampflos abgeben. Unter anderem spielen die Fortunen noch ein direktes Duell mit den „kleinen“ Geißböcken aus. Dazu kommen die Heimspiele gegen Rödinghausen und Essen. Schwierig dürfte für Düsseldorf die Begegnung beim KFC Uerdingen werden. Schließlich liefern sich die Krefelder ein packendes Aufstiegs-Duell mit der Viktoria aus Köln. Wir rechnen für Düsseldorf mit fünf bis acht Punkten.

Die U21 des 1. FC Köln mischt ebenfalls noch im Tabellenkeller mit, wird sich aber unserer Meinung nach, retten. Vor allen in den direkten Abstiegs-Duellen gegen Düsseldorf, Wegberg-Beeck und Erndtebrück sind Punkte möglich. Hinzu kommen die Partien gegen den Wuppertaler SV und die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Im Dunst des Abstiegskampfes befindet sich auch noch RW Essen. Doch dem Traditionsverein steht ein verhältnismäßig leichtes Schlussprogramm bevor mit Spielen gegen Erndtebrück und Fortuna Düsseldorf II.

Restprogramm der Abstiegskandidaten RW Essen (12. Platz / 35 Punkte) 21.4. Alemannia Aachen (H) 29.4. RW Oberhausen (A) 5.5. TuS Erndtebrück (H) 13.5. Düsseldorf II (A)

1. FC Köln II (13. / 32) 21.4. TuS Erndtebrück (H) 24.4. Wegberg-Beeck (A) 28.4. Düsseldorf II (A) 5.5. Dortmund II (H) 13.5. Wuppertaler SV (A)

Fortuna Düsseldorf II (14. / 31) 18.4. SV Rödinghausen (H) 22.4. Uerdingen (A) 28.4. Köln II (H) 5.5. Bonner SC (A) 13.5. RW Essen (H)

Bonner SC (15. / 28) 20.4. RW Oberhausen (H) 24.4. SV Rödinghausen (H) 28.4. TuS Erndtebrück (A) 1.5. Wiedenbrück (A) 5.5. Düsseldorf II (H) 13.5. Dortmund II (A) Der Termin für das am 3. März abgesagte Spiel in Wattenscheid ist noch nicht bekannt.

TuS Erndtebrück (16. / 23) 21.4. Köln II (A) 24.4. Westfalia Rhynern (H) 28.4. Bonner SC (H) 1.5. SV Rödinghausen (A) 5.5. RW Essen (A) 13.5. Wegberg-Beeck (H)

FC Wegberg-Beeck (17. / 22) 21.4. Viktoria Köln (H) 24.4. Köln II (H) 28.4. Alemannia Aachen (A) 5.5 RW Oberhausen (H) 13.5. TuS Erndtebrück (A)

Es wird sehr eng!

Erndtebrück hat acht Zähler Rückstand zum rettenden Ufer. Doch der TuS hat zuletzt Dortmund, Lotte und Wuppertal besiegt und gegen den Aufstiegskandidaten Viktoria Köln ein Unentschieden eingefahren. Erst Uerdingen konnte die Erfolgsserie stoppen. Dennoch dürfte der Rückstand zu groß sein.

Unsere vorsichtige Prognose für den Bonner SC (rein spekulativ): Die Siege gegen Düsseldorf und Erndtebrück sind Pflicht. Die Abstiegsplätze verlassen wird der BSC aber selbst dann nur, wenn auch noch drei weitere Punkte eingefahren werden. Es wird für die Rheinlöwen sehr sehr eng.