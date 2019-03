Die Büffelei hat ein Ende: Trainer Markus Zschiesche erhielt am Donnerstagabend in Köln seine Fußballlehrer-Lizenz. Nun kann er sich voll und ganz auf den BSC konzentrieren.

BONN. BSC-Trainer Markus Zschiesche darf sich seit Donnerstag ganz offiziell Fußballlehrer nennen. Am Samstag (14 Uhr) erwartet er mit seinem Team in der Fußball-Regionalliga den SC Verl im Sportpark Nord.

Von Thomas Heinen, 29.03.2019

Wenn am Samstag um 14 Uhr im Sportpark Nord die Fußball-Regionalligapartie zwischen dem Bonner SC und dem SC Verl angepfiffen wird, darf sich BSC-Trainer Markus Zschiesche ganz offiziell Fußballlehrer nennen. Der 37-Jährige besitzt damit die höchsten Trainerweihen, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zu vergeben hat. Am Donnerstag erhielt der Berliner anlässlich einer Gala in Köln offiziell die Urkunde und die Lizenz, die ihn befähigt, Clubs in den höchsten Profiligen weltweit zu trainieren.

„Erst als ich die Urkunde in der Hand hielt, wurde mir klar, was wir in diesem Lehrgang geleistet haben“, sagt Zschiesche. Seit Jahresbeginn fuhr der BSC-Trainer zweigleisig, büffelte für die Prüfungen im Februar und bereitete gemeinsam mit seinem Assistenten Ronny Ermel sein Team auf die bevorstehenden Punktspiele vor. „Das ist jetzt vorbei“, sagt der BSC-Coach. „Nun kann ich mich voll und ganz auf die Mannschaft konzentrieren.“

Wie immer steht die Nachbearbeitung des Spieltags zuvor auf Platz eins des Stundenplans. „So schlecht haben es die Jungs nicht gemacht“, kommentierte Zschiesche das 1:1 beim Tabellen-16. Wiedenbrück. „Vor allem haben wir nicht viel zugelassen.“ Mehr als zwei Schüsse, die allerdings an Pfosten und Latte klatschten, und natürlich das Tor nach einer Ecke brachten die Gastgeber nicht zustande.

Aber es gab auch Kritik aus berufenem Munde. „Wir haben es versäumt, nach der Führung den Druck auf Ball und Gegner aufrechtzuerhalten“, sagt Zschiesche. Dazu habe der zweite Treffer gefehlt. Was aber laut Trainer auch mit der nötigen Qualität beim Abschluss zu tun hat. Mittelstürmer David Bors, der nach dem 1:0 durch Cedric Mvondo bei einem Schuss mit der Pieke das Wiedenbrücker Gehäuse nur um Zentimeter verfehlt hatte, nahm der BSC-Coach von der Kritik aus. „Er ist in seinem ersten Spiel nach der Verletzung viel gelaufen, war aggressiv im Zweikampf und hat ein gutes Auge bei seinem Assist zum 1:0 bewiesen“, lobte der Berliner. Für Zschiesche repräsentiert Bors vor allem die zuletzt vermisste Qualität im Strafraum.

Dafür tut sich für den frisch dekorierten BSC-Übungsleiter eine neue Baustelle auf. Denn gegen Verl, mit dessen Trainer Guerino Capretti Zschiesche in der Saison 2002/2003 beim SC Paderborn in der 3. Liga zusammenspielte, fehlt Dennis Brock aufgrund der fünften Gelben Karte. Auf den Spielmacher und Taktgeber im BSC-Mittelfeld hält Zschiesche große Stücke. „Er ist derzeit mein stabilster Spieler, macht wenig leichte Fehler.“ Darüber, wer Brock am effektivsten ersetzen könnte, muss sich der BSC-Coach nun intensiv Gedanken machen. Infrage kommen Jannik Stoffels, der aufgrund guter Trainingsleistungen zuletzt den Stamm-Sechser Kris Fillinger vertrat, aber auch Fillinger selbst.

Dem ersten Vertreter des verletzten Kapitäns Mario Weber verordnete Zschiesche zuletzt ein Spiel auf der Bank. „Das hatte nichts mit dem 0:4 in Oberhausen zu tun“, versicherte er. „Kris brauchte einfach eine Pause.“ Zudem habe Stoffels sehr gut trainiert. „Und das belohnen wir“, sagt Zschiesche. Schließlich gehörten die aktuell elf besten Spieler in die Startelf.

Gegen Verl, immerhin mit 19 Punkten aus acht Spielen aktuell beste Rückrundenmannschaft, kann Zschiesche auch wieder auf Vojno Jesic und Hamza Salman zurückgreifen. Beide hatten in Wiedenbrück aufgrund einer Erkältung gefehlt. Definitiv nicht im Kader ist dagegen Dennis Engelman. Er hatte in Wiedenbrück als Bankspieler nach einer Rangelei „Rot“ gesehen und bekam eine Sperre von drei Spielen aufgebrummt. „Auch wenn er vielleicht helfen wollte, muss er sich besser im Griff haben“, meint Zschiesche.

Die Urkunde vom Donnerstag dürfte den 37-Jährigen über diesen Vorfall hinwegtrösten. Die Partie gegen Verl hat der BSC im Übrigen zum Familienspieltag erklärt. Neben einigen Aktionen haben Fans bis 14 Jahre freien Eintritt.