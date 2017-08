Fußball Regionalliga-West

Köln. Die Serie des Fußballregionalligisten Bonner SC hält. Im Nachholspiel bei der U 21 des 1. FC Köln rettete die Elf von Trainer Daniel Zillken nach schwacher erster Hälfte und deutlicher Steigerung in Halbzeit zwei mit dem 1:1 (0:1) zumindest noch einen Punkt.

Von Thomas Heinen, 29.08.2017

Die Kölner Führung vor rund 500 Zuschauern im Kölner Franz-Kremer-Stadion glich BSC-Kapitän Dario Schumacher in der 60. Minute aus.

Drei Tage nach dem 3:3 gegen Rot-Weiss Essen hatte BSC-Coach Daniel Zillken seine Mannschaft auf drei Positionen umgestellt. Für den gelb-rot gesperrten Ugur Dündar verteidigte Günter Mabanza auf der linken Seite. Rechts kam BSC-Allrounder Sebastian Hirsch zum Zug. Für ihn blieb Adis Omerbasic zunächst auf der Bank. Auch Lars Lokotsch blieb draußen.

Für den 21-Jährigen stürmte David Bors von Beginn an. Allerdings konnte Zillken die Effekte seiner Maßnahmen nicht persönlich in Augenschein nehmen. Der BSC-Cheftrainer musste kurzfristig erkrankt passen. Das Coaching im Kölner Franz-Kremer-Stadion übernahmen die Zillken-Assistenten Florian Mager und Michael Braun. Nach einer durchaus wachen Anfangsphase, in der Marcel Kaiser einen Steilpass von BSC-Kapitän nur um Millimeter verpasste, verloren die Gäste den Faden.

Der Tabellenletzte agierte zunehmend selbstbewusster. Vor allem Marius Laux inszenierte über die linke Kölner Seite immer wieder gefährliche Angriffe. Adrian Szöke per Kopf (13.) und FC-Kapitän Roman Prokoph verfehlten jeweils nur um Zentimeter (17.). „Werdet aktiver“, schrie BSC-Co-Trainer Braun. Ohne Erfolg. Lediglich Sebastian Spinrath gelang in der 24. Minute ein Abschluss. Die Kölner Führung fiel dann allerdings nach einem ruhenden Ball. Die Freistoßflanke von Chris Führich köpfte Prokoph zum verdienten 1:0 für das Tabellenschlusslicht ein.

Auch nach dem 1:0 blieben die Gastgeber das gefährlichere Team, waren dem 2:0 näher als der BSC dem Ausgleich. Szöke (30.) und erneut Prokoph (34.) verpassten unter den Augen von Stöger das mögliche 2:0. „Bislang läuft nicht viel zusammen“, meinte BSC-Präsident Dirk Mazurkiewicz. Insbesondere die Außenverteidiger Günter Mabanza und Sebastian Hirsch, aber auch Marcel Kaiser auf der rechten Angriffsseite des BSC erwischten einen gebrauchten Abend. Auch nach dem Seitenwechsel verzeichneten die Hausherrn die besseren Chancen.

In der 49. Minute rettete BSC-Schlussmann Alex Monath gegen Michael Klauß. Auch in der 55. Minute steht Monath im Mittelpunkt. Nach Flanke von Johannes Kölmel scheitert Führich aus kurzer Distanz am Reflex des Bonner Keepers. Offenbar eine Initialzündung zum Guten. Der BSC krempelte die Ärmel. Und in der 60. Minute führte der erste gelungene Angriff über Nico Perrey, Marcel Kaiser zum 1:1-Ausgleich, den Schumacher aus rund elf per Flachschuss erzielte. Fortan übernahm der BSC das Heft des Handelns. In der 66. Minute prüfte Vojno Jesic FC-Schlussmann Müller. Lokotsch (74.) und Kaiser hatten sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß.

Am Samstag spielt der BSC beim Aufsteiger FC Wegberg-Beeck.

1. FC Köln U21: Müller, Siemann, Kusic, Hildebrandt, Führich, Prokoph (83. Jakobs), Klauß, Laux, Kölmel, Szöke (68. Karweina), Kovacic (72. Nesseler).

Bonner SC: Monath, Hirsch (70. Omerbasic), Spinrath, Perrey, Mabanza, Schumacher, Fillinger, Stoffels (83. Sobiech), Jesic, Kaiser, Bors (64. Lokotsch).

Tore: 1:0 Prokoph (26.), 1:1 Schumacher (60.). Zuschauer: 500. Schiedsrichter: Jörn Schäfer (Iserlohn).