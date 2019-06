Bonner SC 01/04 e.V.

Bonn. Nico Perrey und der Bonner SC gehen gemeinsam weitere Wege. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler einigte sich mit Thomas Schmitz auf einen Zweijahresvertrag und verlängerte bis 2021.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.06.2019

Nico Perrey wird auch in der kommenden Saison im Trikot des Bonner SC spielen. Wie der Verein am Samstagabend via Facebook mitteilte, hat der 25-Jährige bis 2021 beim BSC verlängert. "Wir freuen uns auf zwei weitere Jahre mit Nico!", schrieb der Verein auf der eigenen Facebook-Seite.

Perrey hat in der vergangenen Saison insgesamt 32 Meisterschaftsspiele absolviert. Dabei erzielte er zwei Treffer für den Bonner SC.