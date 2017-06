BONN. Am Montag ist der Bonner SC samt Betreuer und Präsident Dirk Mazurkiewicz bei Ashok Sridharan zu Gast. Einen Tag zuvor startet der Fußball-Regionalligist in die Vorbereitung.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2017

Auf den exakten Spieltermin für die Erstrundenbegegnung im DFB-Pokal gegen Hannover 96 wartet der Fußball-Regionalligist Bonner SC noch. Gespielt wird zwischen dem 11. und 14. August. Fest stehen dagegen eine Reihe von Terminen während der Vorbereitung, die für die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Zillken am Sonntag um 11 Uhr mit dem Trainingsauftakt im Sportpark Nord beginnt. Bevor es dann weitergeht mit dem Erwerb des konditionellen und taktischen Rüstzeugs für die neue Saison, ist die Mannschaft samt Betreuer und Präsident Dirk Mazurkiewicz bei Ashok Sridharan zu Gast. Der Bonner Oberbürgermeister empfängt das Team anlässlich des Pokalerfolgs gegen Fortuna Köln am Montag um 19 Uhr im Alten Rathaus.

Am Samstag, 1. Juli, trifft der BSC dann um 15 Uhr im Apollinarisstadion von Bad Neuenahr zum ersten Test auf den Regionalligisten FSV Mainz 05 U23. Eine Woche später zeigt sich der Viertligist um 15 Uhr für die Gastfreundschaft des TuS Germania Hersel mit einem Gastspiel beim B-Ligisten erkenntlich. Richtig ernst wird es für die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Zillken am 19. Juli, wenn um 18.30 Uhr der Bundesligist Bayer Leverkusen im Sportpark Nord zu einem Testspiel vorstellig wird. Schon zwei Tage später testet der BSC erneut im Sportpark Nord (19.30 Uhr) gegen den Viertligisten Stuttgarter Kickers mit Ex-BSC-Trainer Tomasz Kaczmarek. Bereits eine Woche später beginnt die neue Regionalligasaison. Bislang kann BSC-Trainer Zillken mit Nico Perrey, Lars Lokotsch, Sebastian Hirsch, Vojno Jesic, Sebastian Spinnrath und Jannik Stoffels sechs neue Spieler in den Kader integrieren. Der eine oder andere Neue soll in der kommenden Woche folgen.