BONN. Der BSC spielt am Mittwoch im Mittelrheinpokal gegen Arnoldsweiler. Trainer Zillken hat den Gegner persönlich beobachtet und mahnt zu konzentriertem Spiel.

Von Bernd Joisten, 07.03.2017

Beim Fußball-Regionalligisten Bonner SC läuft es derzeit wieder rund. Am Karnevalssamstag landete der Sportclub einen Dreier in Verl. Auf dem Bonner Rosenmontagszug hatten die Löwen viel Spaß auf dem Karnevalswagen.

Und am vergangenen Freitag sorgte die Truppe von Trainer Daniel Zillken mit dem 4:0 gegen Alemannia Aachen für das Saison-Highlight und kletterte mit nun 33 Punkten auf Tabellenplatz neun.

Am Mittwochabend soll sich nun das nächste Erfolgserlebnis einstellen, wenn der BSC im Viertelfinale des Mittelrhein-Pokals den klassentieferen Mittelrheinligisten Viktoria Arnoldsweiler um 19.30 Uhr im Sportpark Nord empfängt. Natürlich ist es für den Sportclub viel zu früh, um vom Finale zu träumen. Aber die Rahmenbedingungen dafür wären perfekt. Am Donnerstag (25. Mai) findet der „Finaltag der Amateure“ deutschlandweit statt.

Das Endspiel des Fußballverbandes Mittelrhein steigt im Sportpark Nord. Der WDR überträgt wie schon im vergangenen Jahr alle Verbandsfinalspiele per Konferenzschaltung. Der Sieger erhält das begehrte Ticket für die erste Runde im DFB-Pokal und zusätzlich 100 000 Euro. Weitere 40 000 Euro werden dann nach einem Verteilungsschlüssel an die Teams ausgezahlt, die es bis ins Viertelfinale des Bitburger-Pokals 2016/17 geschafft hatten.

Alles in allem ist der Pokalwettbewerb also eine interessante Sache. Doch bis ins Finale ist es ein steiniger Weg. BSC-Coach Daniel Zillken nimmt die Aufgabe gegen Arnoldsweiler sehr ernst und hat die Viktoria am Sonntag beim 1:1 in Euskirchen bei schwierigsten Platzverhältnissen persönlich beobachtet. „Arnoldsweiler ist taktisch sehr diszipliniert und hat gute Individualisten im Team. Für sie ist es gegen uns das Spiel des Jahres. Wir sind gewarnt. Wir werden konzentriert zu Werke gehen.“