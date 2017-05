Mit dem Klassenerhalt in der Tasche und dem Pokalfinale vor der Brust spielt es sich offenbar leichter. Zum dritten Sieg binnen sieben Tagen reichte es für den Fußballregionalligisten Bonner SC allerdings nicht.

Nach dem 3:1 gegen Wiedenbrück und dem 2:0-Erfolg im Pokalhalbfinale gegen Viktoria Köln am Dienstag trennten sich der Aufsteiger und der Tabellenzweite Borussia Mönchengldbach 2 nach einem offenen Schlagabtausch 4:4 (2:1)-Unentschieden. Connor Krempicki (3.), Marcel Kaiser (5.) und Lucas Musculus (51.) mit seinem 20. Saisontor trafen für die Elf von Trainer Daniel Zillken.

Das Tor zum 4:2 steuerte Florian Mayer mit einem Eigentor bei (58.). Thomas Kraus (36.) und Ba-Muaka Simkala (46.) hatten zwischenzeitlich die 2:0-Führung des BSC für die Elf von Trainer Arie van Lent ausgeglichen. Nach dem 3:4-Anschluss durch Michael Lieder (84.) gelang erneut Kraus in der 3. Minute der Nachspielzeit das 4:4 für die Borussia.

Wie angekündigt nutzte Daniel Zillken die Partie gegen die Mönchengladbacher Zweitvertretung, um den verdienten Ergänzungsspielern Einsatzzeiten zu verschaffen. So kam Gordon Addai neben Dario Schumacher auf der Doppelsechs zu seinem zweiten Startelfeinsatz. Auch Benjamin Nuhi durfte sich neben Lucas Musculus nach den 90 Minuten gegen Wiedenbrück erneut im Sturmzentrum versuchen. Das Bonner Tor hütete Andy Hubert. Ihre verdiente Ruhe auf der Bank genossen dafür zunächst die Dauerläufer Daniel Somuah und Ugur Dündar. Auch das Innenverteidigerpaar Andreas Dick und Mario Weber, die wesentlichen Anteil am 2:0-Pokalerfolg gegen Viktoria Köln hatten, schauten sich das Geschehen von der Bank an.

Und was die „Bankangestellten“ zu sehen bekamen, machte vor allem in der Anfangsphase richtig Spaß. Bereits in der 3. Minute sprangen die Rausrotierten auf. Nach einer eigentlich harmlosen Hereingabe hatte Marco Komenda den Ball genau auf Connor Krempicki serviert, der sich aus drei Metern nicht lange bitten ließ, das 1:0 zu erzielen. Nur 120 Sekunden später hatten die Spieler der Gastgeber auf und neben dem Platz schon wieder Grund zur Freude. Auch diesmal sah die Hintermannschaft der Gäste nicht gut aus. Der Steilpass von Dario Schumacher, zweifellos gut getimt, fand den Weg zu Marcel Kaiser, obwohl der gleich von zwei Mönchengladbacher Abwehrspielern eingerahmt war.

Borussen-Schlussmann Moritz Nicolas, aus rund acht Metern ohne Chance, schimpfte dann auch wie der sprichwörtliche Rohrspatz. Die Gäste, sichtlich konsterniert ob der Bonner Spiellaune, kamen nach zehn Minuten zu ihrer ersten Chance, als BSC-Schlussmann Andy Hubert den Schuss von Tsiy William Ndenge nur mit Mühe zur Ecke lenken konnte. Ndenge war es auch, der nach einer Chance von Nuhi in der 36. Minute das 1:2 für die Gäste vorbereitete. Mit einem schnellen Sprint über das halbe Spielfeld hatte Ndenge BSC-Kapitän Ricardo Retterath abgeschüttelt.

Thomas Kraus nutzte dessen Querpass zum 1:2. Dass beide Teams zur Freude der 450 Zuschauer weniger auf die Torsicherung als viel mehr aufs Toreschießen aus waren, bestimmte das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel. Zunächst waren wieder die Gäste an der Reihe, die in der 46. Minute durch Ba-Muaka Simkala nach Flanke von Michael Lieder zum 2:2 ausglichen. In der 51. Minute hielt sich die Gegenwehr der Gästeabwehr in überschaubaren Grenzen als Schumacher seinen Sturmkollegen Lucas Musculus in Szene setzte, der Gladbachs Torhüter elegant zum 3:2 für den BSC überlupfte.

Sechs Minuten später erledigten die Gäste den Job gleich selbst. Die scharfe Hereingabe von Günter Mabanza hatte Florian Mayer zum 4:2 ins eigene Tor gelenkt. Beim 3:4 durch Michael Lieder (84.) war sich der Schiedsrichterassistent sicher, dass der Kopfball des Abwehrspielers die Torlinie überschritten hatte. Hubert hatte den vom Pfosten abgeprallten Ball demnach erst hinter der Linie erwischt. In der 3. Minute der Nachspielzeit musste Hubert erneut hinter sich greifen. Kraus hatte per Kopf zum 4:4 eingenickt und den Heimspiel-Hattrick in letzter Sekunde verhindert.



Derweil vermeldete BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz zwei weitere Vertragsverlängerungen. Adis Omerbasic und der derzeit verletzte Innenverteidiger Joran Sobiech gehen mit dem BSC ins zweite Regionalligajahr.



Bonner SC: Michel, Mabanza, Lünenbach, Retterath, Capkin, Schumacher (65. Fillinger), Addai, Krempicki (69. Kialka), Kaiser (62. Somuah), Nuhi, Musculus.

Borussia Mönchengladbach 2: Nicolas, Komenda (71. Mohr), Mayer, Brandenburger (46. Makridi), Lieder, Feigenspann (62. Yeboha), Ndenge, Simkala, Kraus, Rütten, Strang.

Tore: 1:0 Krempicki (3.), 2:0 Kaiser (5.), 1:2 Kraus (36.), 2:2 Simkala (46.), 3:2 Musculus (51.), 4:2 Mayer (58. ET), 4:3 Lieder (84.), 4:4 Kraus (90+3).

Zuschauer: 450. Schiedsrichter: Max Krämer (Münster).