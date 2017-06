Regionalliga West

Bonn. Torhüter Martin Michel wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Bonner SC tragen. Der gebürtige Bonner verlängerte am Abend seinen Vertrag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2017

Nur wenige Stunden nach der Verpflichtung von Jannik Stoffels hat der Bonner SC eine weitere wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Torhüter Martin Michel wird auch in der kommenden Spielzeit das Tor der Rheinlöwen hüten. „Martin hat sich in der abgelaufenen Spielzeit stetig gesteigert und war ein großer Rückhalt und somit maßgeblich am frühzeitigen Klassenerhalt sowie Pokalsieg beteiligt“, so Cheftrainer Daniel Zillken.

Michel spielt seit seiner Jugend beim Bonner SC. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 23 Spiele und avancierte zum absoluten Rückhalt der Mannschaft. Mit beeindruckenden Paraden wurde Michel zum Pokalheld nach dem 1:0-Erfolg über Fortuna Köln im Finale des Mittelrheinpokals.