Kaderplanung Regionalliga West

Bonn. Regionalligist Bonner SC und Torhüter Martin Michel gehen getrennte Wege. Wie der Verein am Nachmittag mitteilte, wechselt Michel in die Landesliga zum FV Bad Honnef.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.07.2019

Martin Michel verlässt nach fast 15 Jahren den Bonner SC. Das gab der Verein am Nachmittag bekannt. Der Torhüter wird in der kommenden Spielzeit in der Landesliga für den FV Bad Honnef auflaufen. Der 26-Jährige absolvierte mehr als 100 Meisterschaftsspiele für den BSC, für den er bereits in der A-Jugend spielte. In der vergangenen Spielzeit kam Michel bei den Bonnern auf 19 Einsätze.

Nur in der Saison 2012/2013 war Michel für den SC Idar-Oberstein aktiv, kehrte aber wieder an den Rhein zurück. Mit Robin Benz hat der BSC einen Torhüter vom KFC Uerdingen verpflichtet, der voraussichtlich die neue Nummer eins wird.