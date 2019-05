Trainer beim Regionalligisten

BONN. Der Bonner SC braucht einen neuen Trainer. Wie der Fußball-Regionalligist am Montag mitteilte, verlässt Markus Zschiesche die Rheinlöwen nach einem halben Jahr wieder. Auch sein Assistent Ronny Ermel verlässt den BSC.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.05.2019

"Mission erfolgreich erfüllt" - so beginnt das Statement, das der Bonner SC am Montagnachmittag auf seiner Facebookseite veröffentlicht hat. Demnach verlässt Cheftrainer Markus Zschiesche nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Regionalliga West den BSC wieder. Gemeinsam mit seinem Co-Trainer Ronny Ermel, der die Bonner ebenfalls wieder verlässt, hatte Zschiesche den BSC im Januar von Interimstrainer Florian Mager übernommen.

"Mir persönlich hat die Zusammenarbeit sehr viel Freude bereitet. Markus und Ronny haben nicht nur das Ziel Klassenerhalt erfüllt, sondern in kürzester Zeit wieder einen enormen Teamgeist erweckt und einen erfrischenden offensiven Fußball spielen lassen. Ich bin der vollen Überzeugung das beide eine tolle Karriere noch vor sich haben. Ich drücke Ihnen hierfür die Daumen", sagte Thomas Schmitz, sportlicher Leiter des Bonner SC.

Ein Knackpunkt bei der Weiterbeschäftigung Zschiesches war offenbar das Geld: "Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen, aber wir sind wirtschaftlich in diesem Jahr noch nicht so weit, dass wir hauptamtliche Trainer beim Bonner SC beschäftigen können", sagte der BSC-Vorsitzende Dirk Mazurkiewicz

Weitere Berichterstattung folgt.