Personalien beim Bonner SC

Bonn . Der Bonner SC vermeldet die nächste Vertragsverlängerung. Das Eigengewächs Abdelkader Maouel bleibt für ein weiteres Jahr beim BSC. Angreifer Kevin Lunga fehlt im Pokalfinale am Donnerstag.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.05.2017

Der 29 jährige deutsch-algerier Abdelkader Maouel will nach seinem Kreuzbandriss noch einmal mit den Löwen angreifen und hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr beim BSC verlängert. Aktuell kann der offensive Mittelfeldspieler wieder unter voller Belastung trainieren.

"Abdelkader hat der Mannschaft mit seiner Erfahrung zum Aufstieg in die Regionalliga geführt und in den letzten Monaten hart für sein Comeback gearbeitet. Er bringt viel Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Auch diese Verlängerung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so der zufriedene sportliche Leiter, Thomas Schmitz.

Im Mittelrheinpokalfinale am Donnerstag, müssen die Bonner auf Stürmer Kevin Lunga verzichten. Das "Finale zo Huss" fällt für den Angreifer verletzungsbedingt aus.