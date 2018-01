Auf und davon ist in dieser Szene Ugur Dündar. Insgesamt aber hatte der Bonner SC gegen Jeancy Esamangua und den SSV Merten auf dem Kunstrasen an der Josefshöhe das Nachsehen.

BONN. Die B-Elf des Bonner SC unterliegt im Testspiel dem SSV Merten mit 2:3 und muss sich Trainerkritik gefallen lassen. Der kroatische Gastspieler Buhac trifft, kann Zillken aber nicht überzeugen.

Von Thomas Heinen, 26.01.2018

Nachdem Fußball-Regionalligist Bonner SC die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen den FC Blau-Weiß Friesdorf und den FC Monheim jeweils mit 3:1 gewinnen konnte, ging der Test gegen den Mittelrheinligisten SSV Merten auf Kunstrasen an der Josefshöhe mit 2:3 (1:2) verloren. BSC-Trainer Daniel Zillken machte anschließend keinen Hehl daraus, dass ihm die Darbietungen trotz des Übungscharakters überhaupt nicht gefallen haben.

„Unser Spiel war viel zu fehlerhaft“, monierte der 50-Jährige. „Wir haben reichlich Geschenke verteilt. Auch wenn Merten aggressiv dagegen gehalten hat.“ Zillken hatte den sogenannten zweiten Anzug spielen lassen, nachdem die Stammkräfte wie Dario Schumacher, Nico Perrey, Lars Lokotsch oder Sebastian Spinrath vor der Partie eine intensive Trainingseinheit absolviert hatten. Dafür ließ Zillken Akteure wie David Bors oder Jannik Stoffels durchspielen, wechselte insgesamt nur dreimal. „Wir stecken mitten im Abstiegskampf. Da muss ich von meinen Spielen auch in einem Testspiel mehr verlangen können“, sagte der BSC-Coach.

Für den forsch auftretenden Mittelrheinligisten hatten Björn Krämer zum 1:0 (10.), Rolf-Christel Guié-Mien zum 2:1 (39.) und Timo Schmidt (70.) zum 3:2 getroffen. Für den BSC erzielten der kroatische Gastspieler Ivan Buhac das 1:1 (36.) und Aleksandar Pranjes das zwischenzeitliche 2:2 (50.). Alle drei Mertener Tore hatte Neuzugang Sebastian Tilch vorbereitet. Mertens Neuzugang Nummer zwei, Mathias Hartwig, musste dagegen angeschlagen passen. SSV-Trainer Alexander Halfen zeigte sich nicht nur wegen des Sieges sehr zufrieden: „Wir haben das Spiel sehr ernst genommen und das taktisch sehr gut gemacht.“ Dass der BSC mit der zweiten Garnitur antrat, konnte den Erfolg für Halfen nicht schmälern. „Das sind alles Regionalligaspieler.“

Für BSC-Gastspieler Buhac ist der Traum von einem Engagement in Liga vier trotz seines Treffers dagegen schon wieder ausgeträumt. „Auch er wird uns nicht weiterhelfen können“, urteilte Zillken. Vor einer Woche hatte der BSC-Trainer bereits den Kroaten Ivan Dzoni wieder weggeschickt. Die Stürmersuche geht also für den BSC-Coach und Sportdirektor Thomas Schmitz bis zum Ende der Wechselperiode am 31. Januar weiter. Den nächsten Test absolviert der Tabellen-14. der Regionalliga West am Samstag um 13 Uhr beim Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven.

Der SSV Merten testet erst wieder am Sonntag, 4. Februar (15 Uhr, Rüttersweg), gegen den Rheinlandligisten FC Windhagen.