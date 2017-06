Regionalliga West

Bonn. Die Verantwortlichen des Bonner SC basteln bereits fleißig am Kader für die kommende Saison. Hier eine Übersicht der bisherigen Transfers und Vertragsverhandlungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.06.2017

Während sich die Spieler des Bonner SC im wohlverdienten Sommerurlaub befinden, arbeiten die Verantwortlichen der Rheinlöwen schon fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Neben der Liga steht natürlich auch die erste Runde des DFB-Pokal im Fokus der Verantwortlichen.

Hier eine Übersicht:

Vertragsverlängerungen

Marcel Kaiser bleibt ein Rheinlöwe. Wie die BSC bekannt gab, hat der Rechtsaußen seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. "Marcel hat zum Ende der Saison einen großen Sprung gemacht und sich fußballerisch nochmals sehr gut weiterentwickelt", erklärte der sportliche Leiter Thomas Schmitz. Kaiser kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 31 Pflichtspieleinsätze und erzielte dabei zwei Tore.

Auch Günter Mabanza bleibt bis 2018 beim Bonner SC. Der 21-Jährige war im Winter von den Sportfreunden Siegen nach Bonn gekommen. "Wir sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden, besonders schätzen wir seine Flexibilität. Er kann die ganze linke Außenbahn abdecken", so BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz. Mabanaz hatte in der Rückrunde elf Pflichtspiele für die Rheinlöwen absolviert.

Foto: Boris Hempel Günter Mabanza in Aktion.

Martin Michel wird auch in der kommenden Spielzeit das Tor der Rheinlöwen hüten. „Martin hat sich in der abgelaufenen Spielzeit stetig gesteigert und war ein großer Rückhalt und somit maßgeblich am frühzeitigen Klassenerhalt sowie Pokalsieg beteiligt“, so Cheftrainer Daniel Zillken.

Foto: Boris Hempel Zur Zeit die Nummer eins im BSC-Tor: Martin Michel.

Michel spielt seit seiner Jugend beim Bonner SC. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 23 Spiele und avancierte zum absoluten Rückhalt der Mannschaft. Mit beeindruckenden Paraden wurde Michel zum Pokalheld nach dem 1:0-Erfolg über Fortuna Köln im Finale des Mittelrheinpokals.

Daniel Somuah, gebürtiger Beueler, verlängerte seinen Vertrag bis 2018. „Ich möchte auch in der kommenden Saison mit dem BSC beweisen, dass wir eine Bereicherung für die Liga sind“, sagte Somuah, der in der abgelaufenen Saison als unermüdlicher Antreiber in der Liga acht Tore erzielte.

Foto: Boris Hempel Der Mann des Tages aus Sicht des BSC: Daniel Somuah.

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Daniel“, meinte BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz. „Seine Entwicklung innerhalb der Mannschaft ist beachtlich. In vielen Spielen war er unser Antreiber. Es ist schön, dass wir auch in Zukunft auf ihn bauen können.“

Abdelkader Maouel hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr beim BSC verlängert. Aktuell kann der offensive Mittelfeldspieler nach seinem Kreuzbandriss wieder unter voller Belastung trainieren.

Foto: Boris Hempel Kapitän Abdelkader Maouel (m) und Tim Lünenbach (r).

"Abdelkader hat der Mannschaft mit seiner Erfahrung zum Aufstieg in die Regionalliga geführt und in den letzten Monaten hart für sein Comeback gearbeitet. Er bringt viel Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Auch diese Verlängerung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so der zufriedene sportliche Leiter, Thomas Schmitz.

Außerdem haben bereits Ugur Dündar und Mario Weber verkündet bei den Rheinlöwen aus Bonn zu bleiben.

Zugänge

Lars Lokotsch, den BSC-Coach Daniel Zillken bereits während eines zweiwöchigen Probetrainings unter die Lupe genommen hat, wechselt vom Landesligisten TuS Oberpleis zum Viertligisten. Lokotsch, Jahrgang 1997, erzielte in der abgelaufenen Saison für Oberpleis 25 Tore. „Er hat uns im Training überzeugt und wird mit seiner unbekümmerten Art unser Angriffsspiel beleben“, sagt Zillken.

Foto: Bonner SC

„Trotz seiner Größe von 1,90 Meter bringt er ein gutes Tempo mit, was für unser Umschaltspiel von großer Bedeutung ist.“ Lokotsch, der unter anderem beim FC Hennef 05 ausgebildet wurde, hat sich für die kommende Saison einiges vorgenommen. „Ich habe mich riesig über die Zusage des Trainerteams gefreut. Ich werde alles dafür geben, dass der BSC auch in der neuen Saison erfolgreichen Fußball zeigt.“

Sebastian Hirsch kommt vom Regionalligaaufsteiger KFC Uerdingen. Hirsch, der in Leverkusen wohnt und arbeitet, steht schon länger auf der Wunschliste von BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz.

Der 27-Jährige ist auf der rechten Verteidigerposition zu Hause, verfügt ebenfalls über ein gutes Tempo. „Sebastian arbeitet neben seiner Karriere als Fußballer, wollte und konnte deshalb die Schritt Richtung Profifußball in Uerdingen nicht mitgehen. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Schmitz.

Vojno Jesic wechselt vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach. Jesic, der aus der Jugend des 1. FC Köln stammt, spielte in der Hinrunde der abgelaufenen Regionalligasaison noch für Rot-Weiss Essen, wechselte dann in der Winterpause nach Steinbach.

„Damals wollten wir ihn schon holen“, verriet Schmitz. Der 23-Jährige in Krefeld geborene Jesic spielt bevorzugt auf der linken Außenbahn, fühlt sich laut Schmitz aber auch hinter den Spitzen wohl. Jesic spielte viermal für die U 17-Nationalmannschaft Serbiens und erzielte dabei zwei Tore. "

In der kommenden Woche erwarte ich zwei weitere Unterschriften neuer Spieler", meinte der BSC-Sportdirektor.

Jannik Stoffels weschselt zum BSC. "Jannik ist ein junger hungriger Spieler, der bereits Drittliga-Luft schnuppern durfte. Er möchte sich in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga etablieren", so BSC-Coach Daniel Zillken.

Foto: Bonner SC Jannik Stoffels mit BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz.

Stoffels wechselt von Fortuna Köln zu den Rheinlöwen. Der defensive Mittelfeldspieler, der auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann ist im GA-Verbreitungsgebiet kein Unbekannter. Neben Stationen beim 1. FC Köln und dem FC Schalke spielte der Linksfuß in der Jugend ebenfalls für den FC Hennef 05. Der gebürtige Linzer wechselte im Sommer 2016 zu Fortuna Köln und gab im April sein Debüt in der 3. Liga. "Mit Jannik Stoffels verfolgen wir unseren Weg, unseren Kader punktuell und gezielt zu verstärken, um auch im nächsten Jahr konkurrenzfähig zu sein", so Thorsten Nolting, Vorstandsmitglied des BSC.

Sebastian Spinrath wurde bereits im April für die kommenden Spielzeit verpflichtet. Der Innenverteidiger spielt aktuell für Bonns Ligakonkurrenten Wiedenbrück.

"Basti Spinrath ist ein starker, sehr erfahrener Innenverteidiger mit hoher Führungsqualität", so BSC-Sportdirektor Thomas Schmitz. Beim SC gehört der 24-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern, kam in allen 28 Ligaspielen, erzielte zwei Treffer und kassierte als Abwehrspieler nur eine Gelbe Karte. In der Jugend spielte Spinrath für den 1. FC Köln und anschließend für Viktoria Köln. Der Verteidiger hat einen Vertrag bis 2018 unterschrieben.

Verhandlungen

Connor Krempicki ist heiß umworben. Bleibt er, oder geht er? „Ich weiß noch nicht“, sagte Krempicki nach dem 1:0 Erfolg gegen F ortuna Köln.Acht Tore und zehn Vorlagen waren dem Ex-Schalker, der sich laut BSC-Trainer Daniel Zillken in Bonn pudelwohl fühlt, in 34 Regionalligaeinsätzen gelungen. Die Kehrseite der Medaille aus Bonner Sicht: Der 22-Jährige steht auf den Notizzetteln etlicher Scouts weit oben. Schon während der Saison wurden Talentsichter beispielweise von Roda Kerkrade aus der niederländischen Eredivisie im Sportpark Nord gesichtet.

„Der 1. FC Kaiserlautern und auch Erzgebirge Aue sind interessiert“, verriet Michael Pieck, der Vorsitzende des BSC-Aufsichtsrats. Ob der Viertligist mit den Zweitligisten mithalten kann, erscheint zumindest fraglich. Krempicki hat die Hoffnung, den Sprung in den Profifußball zu schaffen, noch nicht aufgegeben.

Aleksandar Pranjes vom KFC Uerdingen käme als Ersatz für Kelvin Lunga infrage. „Wir sind in guten Gesprächen, aber noch ist nichts unterschrieben“, verriet Schmitz. Denkbar sei laut Schmitz aber auch eine interne Lösung. „Marcel Kaiser hat sich fußballerisch weiterentwickelt, in den letzten Wochen sehr gut gespielt und Kelvin Lunga zumindest in diesen Partien vergessen lassen.“

Abgänge

Markus Wipperfürth verlässt den Bonner SC. Das hat der Club am Samstag mitgeteilt. Der 21-Jährige, der seit der C-Jugend ununterbrochen das BSC-Trikot trug, wechselt zum Mittelrheinligisten Siegburger SV 04. "Ich bin nach meinem gesundheitlich schweren Jahr froh, nach den durchweg positiven Gesprächen mit dem sportlichen Leiter der Siegburger nun einen Neu-Anfang zu starten. Des Weiteren freue ich mich auf die neue Aufgabe und möchte in der kommenden Saison wieder zu meiner alten Stärke finden. Ich bedanke mich bei Daniel Zillken und Thomas Schmitz für die offenen Gespräche, um die bestmögliche Lösung für mich zu finden."



Außerdem verlassen laut BSC-Angaben Anil Capkin, Luca Sasso-Sant, Yusuke Harada, Benjamin Nuhi, Gjorgji Antoski und auch Tim Lünenbach den Verein.

Kelvin Lunga, der wegen einer im letzten Saisonspiel gegen Viktoria Köln erlittenen Gehirnerschütterung das Pokalfinale verpasst hatte, wechselt zum BSC-Ligakonkurrenten SV Rödinghausen.

Foto: Boris Hempel

„Lungas Management hat uns signalisiert, dass es für seine sportliche Entwicklung förderlich sei, den nächsten Schritt in Richtung des professionalisierten Fußballs zu machen“, sagte Schmitz. „Allerdings kann man kaum professioneller trainieren, als das unser Betreuerteam unter der Leitung von Daniel Zillken tut“, meinte der BSC-Sportdirektor vielsagend. „Auch deshalb ist Lungas Entscheidung für Daniel Zillken nur schwer zu verdauen“, fügte Schmitz hinzu.

Der BSC-Coach musste den Sohn von BSC-Legende Max Lunga bereits vor der Saison 2015/2016 zur U 23 des 1. FC Köln ziehen lassen, hatte diesen Wechsel aber damals im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Stürmertalents voll und ganz akzeptiert. Nachdem Lunga sich in Köln einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, war es auch Zillken, der den heute 23-Jährigen zum BSC zurückgelotst hatte. „Natürlich finde ich es schade, dass er geht. Aber wenn es seine Entscheidung ist, kann ich daran nichts ändern“, meinte der Coach.