Niederlage gegen Verl

Die zweite Niederlage in Folge setzte es für Joran Sobiech (vorn) und den Bonner SC.

Bonn. Der Bonner SC zieht am Samstag beim Match gegen den SC Verl mit 1:3 den Kürzeren.

Von Joe Körbs, 24.09.2017

Mit einer 1:3 (0:0)-Niederlage im Gepäck musste Fußball-Regionalligist Bonner SC die 200 Kilometer lange Heimreise nach dem Gastspiel beim SC Verl antreten. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit trafen Gianluca Marzullo (62.) sowie zweimal Jannik Schröder (71./ Foulelfmeter, 90. +2) für die Ostwestfalen. Der schnelle Ausgleich von Aleksandar Pranjes (64.) sorgte nur kurzzeitig für Aufhellung in einer ansonsten tristen Darbietung der Bonner.

Nach dem enttäuschenden 0:4 gegen Mönchengladbach II unter der Woche nahm BSC-Cheftrainer Daniel Zillken erwartungsgemäß Veränderungen in der Startelf vor. Joran Sobiech und Sebastian Hirsch ersetzten im Mittelfeld die glücklosen Abdelkader Maouel und Marcel Kaiser. Die Rückkehr des zuletzt rotgesperrten Lars Lokotsch ins Sturmzentrum anstelle von David Bors war ebenso wenig überraschend.

Spielerische Besserung war zunächst jedoch nicht in Sicht. Die erste Halbzeit präsentierte sich eher taktisch geprägt; keine Mannschaft wollte den ersten Fehler machen. Verl kam serienweise zu Standardsituation über Ecken und Freistöße aus dem Halbfeld, die allesamt nichts einbrachten. Die einzig brenzlige Situation mussten die Gäste nach knapp einer halben Stunde überstehen, als Jan Lukas Liehr freistehend vor BSC-Keeper Alexander Monath scheiterte (27.). Auf der Gegenseite war ein abgewehrter Freistoß von Dario Schumacher die einzige nennenswerte Szene vor dem Tor der Ostwestfalen.

Wende nach der ersten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahm die Partie langsam Fahrt auf. Beide Teams wollten sich nicht mit einer Nullnummer zufrieden geben. Nach dem ersten Bonner Torschuss durch Lokotsch (52.) machten es die Gastgeber zehn Minuten später besser. Marzullo köpfte eine Flanke zur Führung für den SC ein. Postwendend folgte jedoch der Ausgleich des kurz zuvor eingewechselten Pranjes. Der Sommer-Neuzugang traf nur 90 Sekunden später auf Vorlage von Vojno Jesic zum 1:1.

Ein höchst umstrittener Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Nico Fuchs (Dürscheid) brachte die Rheinlöwen schließlich in Aufruhr und auf die Verliererstraße. Sobiech sollte SC-Angreifer Liehr zu Fall gebracht haben. Schröder nahm das Geschenk dankend an und verwandelte sicher vom Punkt gegen BSC-Keeper Alexander Monath (71.).

Die Offensivbemühungen der Zillken-Elf mündeten in einer einzigen Chance, die Jesic leichtfertig vergab (84.). In der Nachspielzeit traf erneut Schröder gegen die aufgerückte Bonner Abwehr zum 3:1-Endstand. Das Ergebnis war aus Sicht des Bonner Übungsleiters „nicht unverdient“. Insgesamt habe seine Mannschaft „erneut zu wenig Leistung“ gezeigt. Verl rückte mit dem Sieg bis auf einen Punkt an den BSC heran, der sich nun auf den Abstiegskampf konzentrieren kann.

Zillken zeigt sich kämpferisch

Am kommenden Samstag (14 Uhr) ist der SV Rödinghausen zu Gast im Sportpark Nord. „Wir müssen aufstehen und weiterkämpfen, damit die guten Phasen im Spiel wieder überwiegen“, zeigt sich Zillken kämpferisch vor dem nun folgenden „Fünf-Tage-Rennen“ im Training, in dem sich jeder Spieler wieder aufdrängen kann und auch muss.

SC Verl: Brüseke, Schröder, Liehr, Choroba, Maier (87. Mikic), Stöckner, Schmidt, Marzullo (76. Kurzen), Sansar, Muhovic (90.+3 Diallo), Müller.

Bonner SC: Monath, Omerbasic, Spinrath, Perrey, Dündar, Fillinger (56. Pranjes), Schumacher, Jesic, Sobiech, Hirsch (75. Kaiser), Lokotsch.

Tore: 1:0 Marzullo (62.), 1:1 Pranjes (64.), 2:1 Schröder (71. Foulelfmeter), 3:1 Schröder (90. +2). Zuschauer: 531 Schiedsrichter: Fuchs (Dürscheid).