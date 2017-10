3:0 gegen TuS Erndtebrück

Bonn. Nach sechs Niederlagen in Folge konnte der Bonner SC in der Partie gegen den bis dahin punktgleichen TuS Erndtebrück endlich wieder einen Sieg holen. Am Ende hieß es 3:0 für die Bonner.

Von Thomas Heinen, 28.10.2017

Pflichtsieg, Sechspunktespiel. Das Fußballvokabular bietet zahlreiche Begriffe, um die Verunsicherung des Regionalligisten Bonner SC nach sechs Niederlagen in Folge vor dem Kellerduell gegen den Tabellennachbarn TuS Erndtebrück noch ein Stück weit zu schüren. Umso größer fiel die Erleichterung aus, nachdem die Elf von Cheftrainer Daniel Zillken mit dem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den bis dahin punktgleichen TuS Erndtebrück den freien Fall vorerst stoppen konnte.

Nach 14 Spielen schrumpfte der Rückstand des Tabellen-15. auf den FC Wegberg-Beeck, der als Tabellen-14. knapp über dem Strich steht, auf zwei Zähler zusammen. Überschaubar, zumal der BSC am 25. November noch das Nachholspiel gegen den SV Rödinghausen in der Hinterhand hat. Lars Lokotsch (34.) und Marcel Kaiser (42.) hatten mit ihren Toren wesentlichen Anteil am 3. Saisonsieg des BSC.

BSC gegen Erndtebrück Foto: Boris Hempel

„Nur als Einheit, als Mannschaft kommen wir da wieder raus“, hatte Dario Schumacher vor der so wichtigen Partie gegen den TuS Erndtebrück an die Adresse seiner Mitspieler appelliert. Neben dem in Oberhausen noch gelb-rot-gesperrten BSC-Kapitän rückten Sebastian Hirsch für die Linksverteidigerposition, Aleksandar Pranjes für das rechte Mittelfeld und Lars Lokosch für das Sturmzentrum in die Startelf der Gastgeber. Die Gäste hatten zuletzt reichlich Selbstbewusstsein getankt.

Nach dem Ligaerfolg gegen die U 21 des 1. FC Köln (3:1) erreichte die Elf von Trainer Florian Schnorrenberg mit einem 2:0 gegen den Landesligisten RSV Meinerzhagen unter der Woche das Halbfinale im Landespokal. Dass die Hausherrn mit der Hypothek von zuletzt sechs Niederlagen in Serie den Tabellennachbarn nicht gleich von Beginn mit Haut und Haaren auffressen würden, hatte wohl keiner der lediglich 422 Zuschauer im Sportpark Nord erwartet.

Bis zum ersten noch zaghaften Abschluss durch Pranjes (17.) prägten pure Verunsicherung und entsprechend zahlreiche Fehlpässe die Versuche des BSC, das Spielgeschehen in den Griff zu bekommen. Da aber die Gäste aus der Verkrampfung kein Kapital schlagen konnten, überwanden die Gastgeber die Findungsphase schadlos. Schließlich waren es die Gäste, die für den ersehnten Brustlöser aus Bonner Sicht sorgten. Den Pass von Gunnar Niemann auf seinen Innenverteidigerkollegen Mehmedalija Covic roch Pranjes.

Das Zuspiel des von Zillken zuletzt häufig verschmähten Bonner Mittelfeldakteurs musste Lars Lokotsch in der 34. Minute nur noch ins leere Tor verlängern. Die Erleichterung nach dem 1:0 in den Reihen des rot gekleideten BSC-Ensembles war bis auf die Tribüne zu spüren. Mit der Führung im Rücken spielte es sich entschieden leichter. Nur zwei Minuten nach der Führung kam Lokotsch nach Pass von Adis Omerbasic den Bruchteil einer Sekunde zu spät. Drei Minuten vor dem Pausenpfiff durfte schließlich auch noch Marcel Kaiser jubeln, der nach abgeblocktem Versuch im zweiten Anlauf mit einem Flachschuss zum 2:0 traf.

Die Vorentscheidung für die zunehmend sicher werdenden Hausherrn noch in Hälfte eins verpasste Lokotsch, der nach forschem Ballgewinn an der Unterkante der Latte scheiterte (44.). Was in den letzten Spielen partout nicht gelingen wollte, lief dann nach dem Seitenwechsel fast wie am Schnürchen. So durfte sich auch noch BSC-Innenverteidiger Mario Weber nach einem Freistoß von Schumacher mit dem Treffer zum 3:0 in die lange brach liegende Torschützenliste des BSC eintragen.

Bonner SC: Monath, Omerbasic, Weber, Spinrath, Hirsch (84. Addai), Fillinger, Schumacher , Jesic (72. Maouel), Kaiser, Pranjes (88. Ban), Lokotsch.

TuS Erndtebrück: Bäcker, Covic (46. Tanidis), Rente, Treude, Selishata (61. Böhmer), Tabaku, Nishiya (78. Valentini), Niemann, Ludmann, Saka, Kraft.

Tore: 1:0 Lokotsch (34.), 2:0 Kaiser (42.) 3:0 Weber (66.). Zuschauer: 422. Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal).