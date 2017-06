Die Auslosung der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde am Sonntag können BSC-Fans in mehreren Bonner Kneipen verfolgen. So im Vereinslokal Op de Miel, Kölnstraße 175, auf zwei großen Leinwänden drinnen und draußen (ab 17 Uhr). Zum Rudelgucken laden unter anderem auch die Harmonie in Endenich, Nyx und Bla sowie in Beuel die Gaststätten Adler und El Horizonte.