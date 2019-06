BONN. Der Bonner SC hat am Freitag den nächsten Abgang bekanntgegeben. Mittelfeldspieler Dennis Brock wechselt zu Ligakonkurrent Fortuna Köln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.06.2019

Regionalligist Bonner SC muss den nächsten Abgang ersetzen. Wie die Rheinlöwen am Freitagmittag mitteilten, wechselt Mittelfeldspieler Dennis Brock zum Ligakonkurrenten Fortuna Köln. Der gebürtige Kölner war zur Saison 2018/19 aus Lotte zum BSC gekommen und absolvierte in der abgelaufenen Regionalligasaison 28 Spiele, in denen er ein Tor erzielte.