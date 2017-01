Dom-Cup des BSC

06.01.2017 Bonn. Beim fünften Dom-Hallencup des Bonner SC in der Hardtberghalle spielen am Wochenende zwölf Teams um den Turniersieg. Der Gewinner darf sich über 500 Euro freuen.

Warum in die Ferne schweifen? Anlässlich der fünften Auflage des Dom-Hallencups, der am Samstag um 14 Uhr in der Hardtberghalle beginnt, bittet Fußball-Regionalligist Bonner SC diesmal ausschließlich Vereine aus der Region zum Budenzauber. Auf dem Kunstrasen spielen zwölf Teams in drei Gruppen um den Turniersieg und das Preisgeld von 500 Euro für den Erstplatzierten. Der Verlierer des Finales, das nach den zwölfminütigen Gruppenspielen sowie den Viertel- und Halbfinalbegegnungen für 20.45 Uhr angesetzt ist, kann sich mit 300 Euro trösten.

Die Mannschaft von Chefcoach Daniel Zillken bekommt es in der Gruppe A mit Rot-Weiß Merl, dem TB Witterschlick und dem TuS Hersel zu tun. In der Gruppe B spielen der SV Beuel 06, die SG Andernach, der SSV Bornheim und einer der beiden Qualifikanten, die bereits an diesem Freitag ab 16.30 Uhr in einem Qualifikationsturnier an gleicher Stätte um die Teilnahme am Hauptturnier kicken. Der zweite Qualifikant trifft in Gruppe C auf den Landesligisten FV Endenich, den Oberkasseler FV und den Ahrweiler BC.

"In diesem Jahr wollten wir Mannschaften aus der Region die Chance bieten, auf Kunstrasen vor hoffentlich vollen Tribünen zu spielen", meinte BSC-Geschäftsstellenleiter Dietmar Sebus. Die Tickets kosten sechs Euro (ermäßigt vier Euro). (Thomas Heinen)