Nachholspiel in der Regionalliga

Bonn. „Wir müssen die Tabelle ausblenden“, sagt der Trainer des Fußball-Regionalligisten Bonner SC, der nach dem spektakulären 3:3 gegen Rot-Weiss Essen mit seiner Mannschaft am Dienstag zum Nachholspiel bei der U 23 des 1. FC Köln antreten muss.

Von Thomas Heinen, 28.08.2017

Die Ansage von Daniel Zillken ist deutlich. Denn der Blick aufs Tableau könnte dazu verleiten, sich in Sicherheit zu wiegen. Schließlich findet sich die Elf von Trainer Patrick Helmes, die zahlreiche Experten vor der Saison zu den Topteams der Liga zählten, auf Tabellenplatz 18 wieder. Vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 3:11 Treffern drücken sicherlich aufs Gemüt der Kölner.

Der FC ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Negativer Höhepunkt: die 1:2-Niederlage am Samstag gegen das bisherige Schlusslicht Wegberg-Beeck. Mark Szymczewski und Sebastian Wilms erzielten die Tore für den Aufsteiger und sicherten somit der Mannschaft von Trainer Friedel Henßen, gegen die der BSC am kommenden Samstag antreten muss, den ersten Saisonsieg. Erstmals steht Wegberg-Beeck damit in seiner Regionalligahistorie nicht auf dem letzten Tabellenplatz.

Der Kölner Anschlusstreffer durch Manfredas Ruzgis in der 91. Minute kam aus Sicht der Domstädter viel zu spät. „Die Jungs haben es versucht, wurden aber leider nicht belohnt. Die Situation ist nicht einfach für uns, aber wir werden alles dafür geben, um schnell da rauszukommen. Unser Fokus liegt jetzt auf dem Spiel gegen den Bonner SC“, sagte Helmes nach der vierten Saisonniederlage.

Für Zillken ist die aktuelle Situation der Kölner Zweitvertretung alles andere als beruhigend. „Köln ist individuell sehr gut besetzt“, gibt er zu bedenken. Zudem könnte aufgrund der Länderspielpause der eine oder andere Profi von Peter Stöger dazu ausersehen sein, die bislang miese Bilanz der Kölner „Zwoten“ aufzupolieren. Das war schon in der vergangenen Saison so, als der FC neben RWE und Wattenscheid zu den drei Mannschaften gehörte, die den BSC zweimal schlagen konnten.

Während Ex-Profi Helmes über die Gründe des verkorksten Saisonstarts grübeln dürfte, blickt der BSC-Coach zufrieden auf den jüngsten Auftritt seiner Spieler zurück. „Wir haben gegen Essen richtig gut gespielt“, sagt Zillken. „Und mit elf Mann hätten wir sogar gute Chancen gehabt, zu gewinnen.“ So aber machte Ugur Dündar einen Strich durch den Bonner Matchplan – auch wenn Nico Perrey für den dezimierten BSC noch den 3:3-Ausgleich erzielte. Der Linksverteidiger sah nach seinem Foul im Strafraum an Dennis Malura wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte und muss heute in Köln ersetzt werden.

Für Zillken kein Beinbruch. „Wir haben mehrere Optionen: Dreierkette oder Günter Mabanza oder Sebastian Spinrath oder auch Jannik Stoffels.“ Der 20-Jährige hatte auf der zentralen Mittelfeldposition eine bemerkenswerte Vorstellung abgeliefert und sich mit seinem starken Debüt für einen weiteren Startelfeinsatz in Köln empfohlen. Eine echte Option – zumal auch Aleksandar Pranjes mit seinem Muskelfaserriss weiterhin ausfällt. „Wir wissen, was Jannik kann. Er ist nicht nur torgefährlich, sondern ein richtig guter Passgeber“, lobt der BSC-Trainer, der nach acht Punkten aus vier Partien mittlerweile von einem guten Saisonstart spricht.

1. FC Köln II – Bonner SC: 19.30 Uhr, Franz-Kremer-Stadion